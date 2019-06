SV Seedorf will in Gosheim nächsten Schritt machen

Der SV Seedorf hat den ersten Schritt zum Aufstieg in die Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit dem 4:1 (0:1)-Sieg am Mittwoch in Mühlen gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler getan. Jetzt muss am Sonntag in Gosheim der nächste Schritt folgen, wenn der Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald wieder in die Landesliga zurückkehren will.

Mit dem SV Croatia Reutlingen steht dem Schwarzwald-Vertreter kein leichter Gegner gegenüber. Die Kroaten aus Reutlingen haben in der ersten Runde den SV Deckenpfronn nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit und der Verlängerung am Ende im Strafstoßschießen mit 5:3 ausgeschaltet. Für beide Mannschaften ist die Anspannung groß.

Der SV Seedorf hat in Mühlen beim 4:1-Sieg eine starke Leistung abgeliefert. Vor allem, als der SVS nach der gelbroten Karte in numerische Unterzahl geriet, ließ sich das Team des Trainerduos Tobias Heizmann/Tobias Bea nicht hängen. Die Elf legte eine große kämpferische Leistung an den Tag und machte aus dem 0:1-Rückstand aus der 30. Minute am Ende noch einen 4:1-Sieg.

Ante Galic gefährlicher Torjäger

Mit dem SV Croatia Reutlingen kommt ein unbekanntes Team nach Gosheim. Das im Elfmeterschießen gewonnene Relegationsspiel gegen den SV Deckenpfronn sagt aber viel. Denn die Reutlinger machten während der regulären Spielzeit einen 0:2-Rückstand wett. In der nun beendeten Spielrunde nahmen die Kroaten in der Bezirksliga Alb mit fünf Punkten Rückstand hinter dem FC Rottenburg den zweiten Platz ein. Erfolgreichster Torschütze des SV Croatia Reutlingen ist Ante Galic mit 35 Toren. Auf ihn werden die Seedorfer ein großes Augenmerk werfen müssen.

Der Gosheimer Platz dürfte dem SV Seedorf liegen. Am 16. Spieltag war der Vizemeister, damals als Tabellenführer, in Gosheim zu Gast und gewann das Meisterschaftsspiel deutlich mit 7:2-Toren. Erfolgreichster Torschütze damals war Julian Link mit vier Treffern. Er wird am Sonntag aber fehlen: Link sah am Mittwoch in Mühlen die gelbrote Karte.