SV Mahlstetten gewinnt Finale gegen SV Böttingen 5:0

Über zwei Tage hat am Wochenende auf dem Sportgelände in Böttingen das diesjährige Heuberg-Wanderpokalturnier für die Fußballsenioren stattgefunden. Sieger wurde der SV Mahlstetten, der im Finale Gastgeber SV Böttingen mit 5:0-Toren in die Schranken wies. Vor dem Endspiel waren beide Teams ohne Punktverlust geblieben.

Trotz der Hitze und Schwüle zeigten alle sieben Teams guten und fairen Seniorenfußball. Der Kolbinger Turnierleiter Franz Waizenegger sprach nachher von einem ruhigen, anständigen Turnier, „bei dem es nichts auszusetzen gab“.

Die AH des SV Egesheim zog gleich nach dem ersten Turnierspiel gegen den SV Bärenthal sein Team aus dem Wettbewerb zurück, so dass alle Spiele mit Egesheimer Teilnahme mit 3:0-Toren und 3 Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet wurden. Der spätere Turniersieger, SV Mahlstetten, blieb im ganzen Turnier ohne Gegentreffer und wurde mit 16:0-Toren verdient Wanderpokalsieger.

Die Schiedsrichter der Gruppe Tuttlingen, Philipp Lehmann, Michael Hetzel, Alwin Marschalleck, Oliver Teufel, Peter Schätzle und Karl-Heinz Sauter hatten es nicht allzu schwer, das Turnier sportlich fair über die Bühne zu bringen.

Die Ergebnisse

Gruppe A: SV Böttingen – SV Bubsheim 3:0, SV Renquishausen – SV Kolbingen 2:2, SV Bubsheim – SV Renquishausen 2:3, SV Kolbingen – SV Böttingen 1:2, SV Böttingen – SV Renquishausen 4:0, SV Bubsheim – SV Kolbingen 2:1. – Tabelle: 1. SV Böttingen 9:1 Tore/9 Punkte, 2. SV Renquishausen 5:8/4, 3. SV Bubsheim 4:7/3, 4. SV Kolbingen 4:6/1.

Gruppe B: SV Bärenthal – SV Egesheim 3:0, FC Reichenbach – SV Mahlstetten 0:5, SV Egesheim – FC Reichenbach 0:3, SV Mahlstetten – SV Bärenthal 1:0, SV Bärenthal – FC Reichenbach 2:8, SV Egesheim – SV Mahlstetten 0:3. – Tabelle: 1. SV Mahlstetten 9:0 Tore/9 Punkte, 2. FC Reichenbach 11:7/6, 3. SV Bärenthal 5:9/3, 4. SV Egesheim 0:9/0.

Halbfinale: SV Mahlstetten – SV Renquishausen 2:0, SV Böttingen – FC Reichenbach 5:3 (1:1) nach Elfmeterschießen.

Elfmeterschießen um Platz 3: SV Renquishausen – Reichenbach 2:4.

Endspiel: SV Mahlstetten – SV Böttingen 5:0.

Turnier-Endstand: 1. SV Mahlstetten, 2. SV Böttingen, 3. FC Reichenbach, 4. SV Renquishausen, 5. SV Bubsheim, 6. SV Bärenthal, 7. SV Kolbingen, 8. SV Egesheim.