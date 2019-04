SV Mahlstetten bestätigt alle Amtsinhaber

Ein Highlight im vergangenen Vereinsjahr des Sportvereins Mahlstetten ist der Festakt zum 100-jährigen Vereinsbestehen gewesen. Bei der Hauptversammlung blickte der Verein zufrieden zurück. Bei den Wahlen wurden alle Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt.

Ralf Schutzbach steht somit weiterhin an der Vereinsspitze als Vorstand für die Vereinsverwaltung. In den weiteren Ämtern wurden außerdem bestätigt: Kassierer Thomas Dilger, Schriftführer Daniel Aicher, Sportheimwart Dennis Sauter, Platzwart Pit Bronner, Beisitzer und zugleich stellvertretender Platzwart Stefan Schutzbach, Beisitzer und zugleich stellvertretender Jugendleiter Manuel Schutzbach, sowie Beisitzer Arno Villing und Kassenprüfer Patrick Niebel.

Ralf Schutzbach bedauerte den Abstieg der ersten Mannschaft in die B-Klasse in der vergangenen Saison und freute sich zugleich über den guten Start in der aktuellen Saison, der allerdings im Winterhalbjahr wieder etwas relativiert wurde. Schutzbach warb für mehr Schiedsrichter, zumal man mit lediglich einem Schiedsrichter solchen seit zwei Jahren (Christian Sauter) gerade noch empfindlichen Strafen entgehen konnte.

Der Vorsitzende freute sich über Nachwuchs beim Zumba. Durch außergewöhnliche Ausgaben und weniger Öffnungstage des Sportheims hatte Kassierer Thomas Dilger von einem Rückgang der Finanzen zu berichten.

Im Sportheim musste für 2700 Euro eine neue Wärmepumpe angeschafft werden und für eine Unterhaltungsband für das anstehende Heuberg-Wanderpokal-Turnier wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 900 Euro geleistet. Schutzbach warb für Unterstützung bei der Sportheimbewirtung.

Der Schriftführer Daniel Aicher ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Im Rahmen des Sommerferienprogramms lud der Sprotverein die Kinder in das Kletterzentrum „Vertical“ nach Balingen ein. Den internen Preisbinokel gewann Josef Aicher. Beim Hanni-Dilger-Gedächtnisturnier siegte der Gesangverein.

Von den Aktivitäten der Jugendmannschaften berichtete Jugendleiter Bernd Aicher. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 53 Kinder und Jugendliche beim Sportverein betreut, davon 23 im Kinderturnen und in der Kindertanz-Gruppe, zehn Bambini und 20 in der Spielgemeinschaft Heuberg.

Der Jugendausflug ging zum Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt.

Für den rundum gelungenen Festakt anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens am 15. März bekamen die Verantwortlichen auch von einzelnen Anwesenden bei der Hauptversammlung noch einmal ein großes Lob. Die Planung und Organisation des Heuberg-Wanderpokal-Turniers 2019 befindet sich auf der Zielgeraden, wie Vorsitzender Schutzbach verlauten ließ.