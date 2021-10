SV Gosheim zieht Bilanz

Generalversammlung des SV Gosheim hat am Donnerstag, 30. September, wieder im eigenen Vereinsheim stattgefunden. Wie der erste Vorsitzende Alexander Zisterer berichtete, konnten aus Gründen der Pandemie natürlich viele Veranstaltungen, die typisch für den Verein sind, nicht durchgeführt werden.

Sowohl das alljährliche Theater als auch der SVG-Cup, mussten aufgrund der Vorschriften abgesagt werden, teilte der Verein mit. Sofern möglich, will man diese Veranstaltungen aber wieder stattfinden lassen und plane entsprechend.

Positiv sei jedoch, dass aktuell durch den mögliche Trainings- und Spielbetrieb wieder Leben auf das Sportgelände zurückgekehrt sei. Auch das alljährliche Schlachtfest will man am zweiten Oktoberwochenende wieder durchführen. Sportlich sieht es momentan noch nicht so gut aus.

Aber Robert Amato, der Sportliche Leiter, sieht noch viel Potential in der Mannschaft, die vom Trainerteam Dominik Hermle und Stefan Förg trainiert wird. Man hatte sich in der letzten Winterpause in gegenseitigem Einverständnis vom bisherigen Trainerteam Adem und Ali Sari getrennt und damit natürlich auch zwei wichtige Garanten für Tore ziehen lassen.

Jugendleiter Frank Wochen freut sich auch in der jetzt gestarteten Saison das wieder alle Altersklassen im Jugendbereich gemeldet werden konnten. Zusammen mit dem TV Wehingen ist es in der Spielgemeinschaft wieder gelungen alle Trainerteams zu stellen. Diese werde aber in der jüngsten Vergangenheit immer schwieriger. Er appellierte an alle Anwesenden sich im Ehrenamt aktiv zu betätigen. Jugend- und Vereinsarbeit sei nur mit genügend Helfern möglich.

Im Bericht zur finanziellen Situation des Vereins konnte Simone Grimme berichten, dass es trotz des schwierigen Jahres möglich war einen geringen Gewinn zu erzielen. Sie beendet ihre Amtszeit als Kassiererin in diesem Jahr.

Besonders erfreulich ist es, dass in Lisa Amato eine Nachfolgerin für dieses Amt gefunden werden konnte. Nach der erteilten Entlastung, die von Bürgermeister Kielack durchgeführt wurde, standen die weiteren Wahlen des Vorstandes an.

Wiedergewählt wurden Matthias Hermle (2. Vorsitzender), Mark Weiß (Geschäftsführer), Frank Wochner (Jugendleiter), Domenik Klemm (Schriftführer) und die Beisitzer Daniel, Forai, Julia Grcic, Pit Jansen, Markus Kümmerle, Ignaz Mayer, Gerhard Messner, Gerd Pieper, Ralf Schnitzer, sowie die Kassenprüfer Manfred Graiss und Tobias Nann. Nico Grcic beendet seine Tätigkeit im Ausschuss und wurde wie Simone Grimme mit einem Präsent verabschiedet.

Folgende Mitglieder konnten für Ihre Vereinszugehörigkeit Ehrungen empfangen. Für 25 Jahre wurden geehrt: Chris Eisoldt, Patrick Forai, Matthias Narr. Für 50 Jahre: Franz Narr, Ulrich Vaas, Walter Weiss. Zum Ehrenmitglied ernannt wurden: Helmut Birgel, Werner Dieterle, Karl Leibinger, Anton Sabo, Josef Steiner, Hermann Teufel, Michael Werny, Dieter Marschke. Für langjährige Ausschusstätigkeit wurden geehrt Pit Jansen und Frank Wochner (10 Jahre) und Mark Weiß (15 Jahre).