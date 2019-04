SV Gosheim unterliegt Trossingen 0:6

Der stark ersatzgeschwächte SV Gosheim hat sich in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gegen die SpVgg Trossingen 0:6 (0:2) geschlagen geben müssen. Damit warten die Platzherren im Jahr 2019 weiter auf den ersten Sieg. Die Musikstädter schossen sich mit diesem Erfolg aus der Krise.

Die zuletzt viermal sieglosen Trossinger ergriffen sofort die Initiative. Die Gosheimer waren in der Anfangsphase zu passiv und ließen die Gäste gewähren. Die Musikstädter nutzten ihren Freiraum und führten nach neun Minuten bereits 2:0. Alexander Hermann setzte in der siebten Minute Eugen Walter auf dem linken Flügel ein, dessen schöne Hereingabe Mark Stegmann auf kurzer Distenz nur noch über die Linie drücken musste. Kurz darauf war die Abwehr der Gastgeber nach einem Steilpass ausgespielt, Felix Raith lief allein auf Torhüter Thorsten Ruf zu, umspielte diesen und erzielte den zweiten Trossinger Treffer. Danach hätte Christian Balde frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. Doch zunächst schoss er aus 18 Metern am Tor vorbei (12.) und dann nach einer Flanke von Dimitri Stroh aus zehn Metern freistehend dem Gosheimer Schlussmann in die Arme (19.). „Die Anfangsphase ist bei uns immer so, dass wir pennen. In jedem Spiel liegen wir schnell im Rückstand“, ärgerte sich der verletzte Gosheimer Spielertrainer Adem Sari über die zwei frühen Gegentore.

Nach dem guten Beginn ließen die Gäste nach. „Wir haben uns einlullen lassen“, meinte SpVgg-Trainer Rosario Vetere nach dem Spiel. Gosheim wurde nun aktiver und gestaltete die Begegnung offener. Sogar der Anschlusstreffer wäre noch vor der Pause möglich gewesen. In der 22. Minute behauptete sich Sebastian Nann sich im Mittelkreis geschickt am Ball und setzte Moritz Walz in Szene. Der Stürmer lief auf den Trossinger Torhüter Mustava Avci zu, schoss diesen aber nur an. In der 43. Minute strich ein Freistoß von Dominik Klemm aus 25 Metern nur um wenige Zentimeter am Gäste-Tor vorbei.

Und auch die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte gehörte den Platzherren. Nach einem Pass von Sebastian Nann lief der eingewechselte Jan Seemann auf den Trossinger Torhüter zu, schoss aber am Tor vorbei. Da waren die Musikstädter bei ihren Angriffen effizienter. Nach einem schnellen Konter über Balde, Raith und Stroh hieß es in der 57. Minute 0:3. Damit war die Entscheidung gefallen. Aber es sollte für die Gastgeber, denen bei weiteren Chancen von Rchard Bronner und Sebastian nann der Ehrentreffer versagt blieb, noch schlimmer kommen. Mit einem herrlichen Direktschuss aus 25 Metern traf Alexander Hermann in der 62. Minute zum 0:4. Als die Gosheimer nach einem Eckstoß nicht entscheidend klären konnten, erzielte Dimitri Stroh in der 68. Minute das 0:5. Doch damit nicht genug. In der 86. Minute köpfte Raith eine Flanke von Balde gegen die Laufrichtung von Torhüter Ruf zum 0:6-Endstand ein.

SV Gosheim: Thorsten Ruf, Frank Mayer (ab 23. Minute Jan Seemann), Robin Zisterer, David Klemm, Dominik Hermle, Dominik Klemm, Samuel Weber (33. Emanuel Meßmer), Richard Bronner, Moritz Walz, Lukas Peter, Sebastian Nann. - SpVgg Trossingen: Mustafa Avci, Kai Hartelt, Richard Engelhardt, Felix Raith, Dimitri Stroh, Eugen Walter (57. Marius Schätzle), Alexander Hermann, Alexander Sopelnik, Mark Stegmann (72. Anatol Walter), Christian Balde, Artur Anselm (59. Harry Braun). - Tore: 0:1 (7. Minute) Mark Stegmann, 0:2 (9.) Felix Raith, 0:3 (57.) Dimitri Stroh, 0:4 (62.) Alexander Hermann, 0:5 (68.) Dimitri Stroh, 0:6 (86.) Felix Raith. - Schiedsrichter: Kevin Fach (Bad Liebenzell). - Zuschauer: 120. - Gelbe Karten: 2/2.