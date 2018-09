SV Gosheim unterliegt dem SC Tuttlingen 0:1

Der SV Gosheim muss in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald weiter auf seinen ersten Sieg warten. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Adem Sari dem SC 04 Tuttlingen 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Burhan Pitzner in der 61. Minute.

Der Tabellenführer tat sich in Gosheim schwer, siegte aber verdient. „Wir müssen das 2:0 machen, dann haben wir Ruhe“, ärgerte sich SC-Trainer Ertan Tasdemirci über vergebene Chancen seiner Mannschaft. Sein Gegenüber Adem Sari hatte sich mehr erhofft: „Uns fehlt einfach ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft hat alles gegeben. Vom kämpferischen Einsatz hätten wir ein 1:1 verdient gehabt.“

Die rund 120 Zuschauer sahen in Gosheim ein intensives Spiel. Die Gastgeber standen im Mittelfeld dicht gestaffelt und machten es dem Spitzenreiter nicht einfach. Die Gosheimer zwangen die Tuttlinger in viele Zweikämpfe, sodass die Gäste selten einmal über mehrere Stationen kombinieren konnten. Herausgespielte Chancen blieben auf beiden Seiten rar. Gefährlich wurde es nur bei Distanzschüssen. So verfehlte in der 31. Minute ein Freistoß von Florin Tirca nur knapp das Gosheimer Tor und zwei Minuten vor der Pause schoss Valerij Bogdanov nach einer schönen Einzelleistung aus 18 Metern nur knapp über das Tor.

Auch nach der Halbzeit ging die erste gute Aktion auf das Konto von Bogdanov. Doch der Gosheimer Torhüter Michael Mayer drehte den 20-Meter-Schuss des SC-Kapitäns gerade noch um den Pfosten.

In der 61. Minute konnte der Keeper aber einen 22-Meter-Schuss von Carlos Hehl nicht festhalten, und Pitzner staubte zum 0:1 ab.

Freistöße verfehlen das Tor

Die Gosheimer wurden danach mutiger und suchten etwas mehr die Offensive. Die Gäste konnten zwei Angriffe des SV nur durch ein Foulspiel unterbinden. Doch Ali Sari zielte in der 62. Minute knapp links und elf Minuten später, jeweils einen Freistoß, knapp rechts am Tor vorbei. Bei den weiteren Angriffen des Gastgebers fehlte die Durchschlagskraft.

Den Tuttlingern boten sich in der Schlussphase noch gute Konterchancen. Die beste Möglichkeit vergab Robin Petrowski in der 80. Minute, der nach Vorarbeit und Querpass von Hehl fünf Meter vor dem Tor den Ball nicht traf. Und auch Aaron Baquero Schwarz, der in der 58. Minute für den verletzten Anil Bagci eingewechselt und dann in die Sturmspitze beordert worden war, brachte in dieser Szene das Leder nicht im Tor unter. In der 86. Minute ließ Petrowski auf der rechten Seite zwei Gosheimer stehen, doch nach seinem Rückpass wurde der Schuss von Hehl von Lars Zisterer mit letztem Einsatz zur Ecke abgeblockt. So musste der Spitzenreiter aus Tuttlingen bis zum Abpfiff bangen, bis die drei Punkte dem Habenkonto zugeschrieben werden konnten.

SV Gosheim: Michael Mayer, Maximilian Sauter (ab 78. Minute Frank Mayer), Lars Zisterer (88. Simon Schwenk), Daniel Nann, Dominik Hermle, Burak Demir, Dominik Klemm, Ali Sari, Lukas Peter (64. Moritz Walz), Adem Sari, Sebastian Nann. - SC 04 Tuttlingen: Alex Burdun, Patrick Renner, Florin Tirca, Hannes Zeyher (58. Dennis Habibovic), Anil Bagci (58. Aaron Barquero Schwarz), Burhan Pitzner (79. Robin Petrowski), Emin Tule, Lamin Manjang, Carlos Hehl, Joshua Woelke, Valerij Bogdanov (76. Sheriff Bah). - Tor: 0:1 (61. Minute) Burhan Pitzner. - Schiedsrichter: Selvet Filiz (Langenargen). - Zuschauer: 120. - Gelbe Karten: 3/2.