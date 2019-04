SV Gosheim plagen große Personalsorgen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zum Kreisderby SV Gosheim gegen SpVgg Trossingen. Während die Gastgeber noch Punkte für den Klassenerhalt benötigen, geht es für die Musikstädter um nichts mehr. Eine Verbesserung des Tabellendritten ist bei 16 Punkten Rückstand auf den Zweiten SC 04 Tuttlingen kaum möglich.

Der SV Gosheim liegt mit seinen derzeit 25 Punkten acht Zähler vor einem Abstiegsplatz. Der Vorsprung sieht zwar noch recht komfortabel aus, kann aber schnell zusammenschmelzen. Angesichts der personellen Probleme täte den Gosheimern jeder Punktgewinn gut.

Mehrere Stammspieler und Leistungsträger stehen Trainer Adem Sari bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Das macht die Aufgabe nicht leichter. Sari: „Nach den Abgängen mehrer Stammspieler im vergangenen Sommer war es unser Ziel, in der Liga zu bleiben. In der Rückrunde haben wir noch nicht viele Punkte geholt. Wir müssen so langsam punkten, sonst wird es eng.“

Die Gosheimer sind im Jahr 2019 noch ohne Sieg, holten aus den bisherigen vier Punktspielen zwei Punkte. Zuletzt waren sie mit der 0:4-Niederlage beim SC 04 Tuttlingen noch gut bedient. Neben der Niederlage wurde die Verletztenliste noch länger. Frank Mayer und David Klemm mussten im Donaustadion vorzeitig verletzt vom Feld. „Es wird immer schwieriger, eine vollzählige Mannschaft aufzustellen“, sagt Sari.

Der ehemalige Villinger Oberliga-Spieler und Profi in der Türkei bedauert, dass er wegen seiner Achillessehnenverletzung selbst nicht die Kickschuhe schnüren kann. Sari: „Fußball ist mein Leben. Ich habe jetzt eine Mannschaft, die Hilfe braucht. Es tut mir weh, dass ich nicht spielen kann.“

Hoffnung macht den Gosheimern das Hinspiel. Am 23. September feierten sie in ihrem siebten Saisonspiel mit 3:1 in Trossingen ihren ersten Saisonsieg. Ein neuerlicher Erfolg würde die Gastgeber auf dem Weg zum Klassenerhalt ein großes Stück weiterbringen. Sari: „Aufgrund unserer personellen Situation rechnet eigentlich keiner mit uns. Trossingen hat ein gutes Team. Ich erwarte eine aggressive Gäste-Mannschaft. Aber auch wir werden aggressiv spielen.“ Ungeachtet aller Verletzungssorgen muss sich die Gosheimer Mannschhaft allerdings gegenüber dem Auftritt in Tuttlingen steigern, wenn sie den ersten Punktspielsieg in diesem Jahr feiern will.

Erst zwei Heimsiege

Die Heimbilanz lässt nicht unbedingt einen Erfolg des SV Gosheim erwarten. Nur das abgeschlagene Schlusslicht BSV Schwenningen liegt in der Heimtabelle hinter dem SVG, der von seinen bisherigen zehn Partien auf eigenem Platz nur zwei gewonnen hat (4:2 gegen den BSV Schwenningen und 3:2 gegen den SV Villingendorf).

Die SpVgg Trossingen hat auswärts mehr Punkte geholt (19) als auf eigenem Platz (17) und bereits sechs Siege in der Fremde gefeiert. Allerdings mussten sich die Trossinger in drei ihrer vergangenen vier Pflichtspiele geschlagen geben.

Für Markus Stegmann, Vorstand Sport bei der SpVgg, steht die Mannschaft in der Pflicht: „Natürlich ist die Luft etwas raus. Aber die Spieler wissen,was wir von ihnen verlangen. Wir wollen uns gut präsentieren und unser Ziel ist es, den dritten Platz zu verteidigen.“