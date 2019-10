SV Gosheim kocht über 60 Kilogramm Sauerkraut

Vergangenes Wochenende ist wieder Schlachtfestzeit beim SV Gosheim gewesen, und drei Tage lang war Schlachtplatte-Essen im Sportheim angesagt. Gestartet wurde am Freitagabend, ein Freundschaftsspiel zwischen der Firma BHG und seiner Lieferantenfirma Coax brachte zusätzliche Gäste ins Sportheim.

Bereits am Samstagabend ab 17 Uhr waren die Türen des Sportheims wieder geöffnet, und am Sonntag erreichte das Fest schließlich seinen Höhepunkt. Viele Leute strömten ins Sportheim und konnten dank des schönen Herbstwetters sogar auf der Terrasse speisen.

Über 60 Kilogramm Sauerkraut kochte Hobbykoch Tony Aermes für die Gäste, sonntags musste sogar Nachschub an Würsten besorgt werden, insgesamt 520 Liter Bier wurden ausgeschenkt und am Sonntag gab es noch zusätzlich Kaffee und Kuchen.

SVG-Vorsitzender Alexander Zisterer zeigte sich am Ende äußerst zufrieden: „Das Fest war auch dieses Jahr ein voller Erfolg“, so seine Bilanz, „vor allem am Sonntag war das Sportheim den ganzen Tag über voll. Ich hatte ein gutes Team um mich herum; das Vorbereiten und Kochen klappte bestens.“