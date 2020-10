SV Gosheim ernennt neue Ehrenmitglieder

Von einem „ungewöhnlichen Vereinsjahr“ hat der Vorsitzende Alexander Zisterer bei der Hauptversammlung des Sportvereins (SV) Gosheim gesprochen, die nun, nach mehrmaligem Verschieben aufgrund der Corona-Krise, stattfinden konnte. Während der Veranstaltung wurden auch einige Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Peter Leibinger, Manfred Hermle und Christian Weber geehrt.

Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden Michael Scherm, Harald Avemaria, Manfred Bohner und Bernhard Grimm ausgezeichnet.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurden Hartmut Albrecht, Dietmar Ossner, Helmut Pautz und Richard Bauschert. Für seine Verdienste im Ausschuss erhielt Matthias Hermle die goldene Vereins-Ehrennadel und Sebastian Nann erhielt eine Fußballerfigur für 300 bestrittene Fußballspiele.

Eine Saison wie diese habe es – aufgrund der Corona-Krise – noch nie gegeben teilt Alexander Zisterer in seinem Bericht mit. Bis zum SVG-Cup im Januar sei alles noch normal gelaufen. Der Lockdown hat das Vereinsleben dann jedoch nahezu zum Stillstand gebracht. Nun versuche man, wieder etwas Normalität in das Vereinsleben zu bekommen. Der Trainings- und Sportbetrieb wurde wieder aufgenommen. Entsprechende Hygienekonzepte wurden erstellt und eingeführt. Man hoffe, dass sich die Situation jetzt nicht noch weiter verschlimmert. Sein Dank ging an alle, die tatkräftig mitgeholfen haben, diese Konzepte zu erstellen und umzusetzen.

Schriftführer Dominik Klemm berichtet von den abgehaltenen Sitzungen und Themen, die besprochen werden mussten. Bedauerlich sei es für den Verein, dass so viele Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten.

Da die Kassiererin Simone Grimme aus privaten Gründen nicht anwesend sein konnte, verlas Matthias Hermle den Kassenbericht. Das Vereinsgeschäftsjahr 2019 konnte mit einem erfreulichen, positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Leider sehen die Aussichten für das Jahr 2020 aufgrund der Einbußen durch die Krise nicht so gut aus. Dank ging an alle Sponsoren und Unterstützer.

Erfreuliches konnte auch Jugendleiter Frank Wochner berichten. Die A-Junioren (SGM Gosheim-Wehingen) spielen in dieser Saison in der neu geschaffenen Landesstaffel Süd. Trotz der Krise sei es sogar gelungen, die Anzahl der betreuten Jugendlichen zu steigern.

Spielausschuss-Vorsitzender Robert Amato konnte ebenfalls Erfolgreiches von der letzten Saison berichten, in der man einen guten vierten Platz erreicht hatte. Aktuell sei die Situation nicht so gut. Man arbeite daran, hier eine Verbesserung herbei zu führen. Der Abgang vieler Spieler in den vergangenen Jahren konnte noch nicht kompensiert werden.

Den Ausschuss verlassen haben Ottmar Stehle und Ignaz Forai. Sie erhielten für ihre langjährige Treue ein Geschenk. Bestätigt wurde der 1. Vorsitzende Alexander Zisterer und die Kassiererin Simone Grimme. Sie wird jedoch nur noch ein Jahr zur Verfügung stehen. Eine passende Nachfolgerin konnte in Lisa Amato bereits gefunden werden. Ebenfalls wieder gewählt wurde Robert Amato im Spielausschuss. Als neue Beisitzerin konnte Julia Grcic gewonnen werden.