SV Egesheim verabschiedet Vorstands-Urgestein Helmut Dreher

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Egesheim sind vier Spieler und ein ausgeschiedener Funktionär geehrt worden. Helmut Dreher war von 1993 bis 2020 Mitglied der SVE-Vorstandschaft. Von 2001 bis 2015 übernahm er die Vorstandsrolle. Somit war Dreher lückenlos insgesamt 27 Jahre in der Führungsriege des SV Egesheim, er habe diesen „maßgeblich mitgeprägt“, so eine Pressemitteilung.

Helmut Dreher dachte bereits vor zwei Jahren ans Aufhören, machte jedoch weiter, da kein Schriftführer gefunden werden konnte. Dann kam der Spielabbruch gegen Türkgücü Tuttlingen. Die anschließende, „mehr als fragwürdige Urteilsfindung“ zu diesem Vorfall habe ihn letztendlich dazu bewegt, nun definitiv von allen Ehrenämtern zurückzutreten. Zu seinem Ausscheiden wurde Dreher durch den Vorsitzenden Edgar Sauter gebührend geehrt. Als „Dank und Anerkennung“ wurden ihm zur Verabschiedung eine Sonderanfertigung eines SVE-Trikots mit speziellem Aufdruck sowie ein Glaspokal überreicht.

Der Vorsitzende ehrte vier verdiente Fußballer für geleistete Spiele: Waceslav Komarov erhielt die Ehrennadel in Bronze für über 150 Spiele. Für über 250 Spiele wurde Matthäus Lis die Ehrennadel in Silber überreicht. Als weiteres Highlight folgte die recht seltene Ehrung zweier verdienter Fußballspieler für über 400 Spiele im SVE-Trikot: Die beiden „Oldies“ Stefan Milles und Alexander Rombach bekamen jeweils die Ehrennadel in Gold. Rombach bestritt 2001/2002 das erste Fußballspiel für den SVE, Milles in der Saison 2003/2004. Beide gehören nun zu den zehn Besten der SVE-Ewigen-Statistik für die meisten Spiele für den Verein. Alle vier Nadelträger hätten einen großen Anteil an etlichen SVE-Erfolgen zu verzeichnen.

Die Wahlen brachten mit Jonas Ganz ein weiteres Ausschussmitglied hervor. Im Amt bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Dieter Blikle, Sportlicher Leiter Lars Stier, Kassier Marco Stier, zweiter Jugendleiter Kevin Blikle sowie die Beisitzer Bernd Dreher, Karl-Heinz Henschke und Heiko Gentner. Der Schriftführerposten konnte vorerst nicht besetzt werden.

2021 feiert der SV Egesheim sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Kurz nach Kriegsende, am 10. Juni 1946, wurde der Verein gegründet. Durch die Corona-Pandemie wurde laut Mitteilung beschlossen, das Vereinsjubiläum in das Jahr 2022 zu verschieben, da das Jubiläumsfest „1250 Jahre Gemeinde Egesheim“ bereits von 2020 auf 2021 verschoben wurde.

Der SVE zählt aktuell 110 Mitglieder, 15 davon bilden die Vorstandschaft. Der Kader der aktiven Mannschaft besteht aktuell aus 20 Spielern. 2019 musste die Mannschaft mit einem fehlenden Punkt in die Kreisliga B absteigen. Aktuell spielt der SVE im oberen Tabellenbereich mit. In der Jugend kooperiert der SVE mit dem TV Wehingen.

Der Kassenbericht zeigte auf, dass der SVE das Geschäftsjahr 2019 mit einem knappen Gewinn abgeschlossen hat, so die Mitteilung.