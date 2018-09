SV Egesheim ist nun Teil der Wanderpokal-Historie

Der SV Egesheim hat nach einem erfolgreichen Jahr, in dessen Mittelpunkt das Heuberg-Wanderpokalturnier stand, am Freitagabend Bilanz gezogen und dabei durchweg positive Rückmeldung bekommen. Bewusst hat der Verein um seinen Vorsitzenden Edgar Sauter den Termin spät ins Jahr gelegt, um die Arbeit des gewählten Vorstandsgremiums nicht zu beeinträchtigen. Man sei, so Sauter, stolz, ein Teil der großen Heuberg-Wanderpokal-Geschichte geworden zu sein, denn das Turnier, bei dem ideales Wetter herrschte, sei in allen Belangen ein Erfolg geworden.

Es sei bewundernswert gewesen, wie die Zusammenarbeit funktioniert hätte. Sauter nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Helfern und Sponsoren für die Unterstützung zu bedanken. Die Bilanz des Vereinsjahrs 2017 sei positiv. In sportlicher Hinsicht sei der Direktaufstieg in die Kreisliga A gelungen. Allerdings tue sich die Mannschaft jetzt schwer, weil der Klassenunterschied doch extrem zu spüren sei. Leider könne der SV Egesheim selbst keine aktive Jugendmannschaft stellen, daher spielten die Nachwuchskicker in den Spielgemeinschaften Wehingen oder Heuberg. Sauter gab auch seiner Freude Ausdruck, dass es wieder gelungen sei, eine AH-Mannschaft aufzustellen.

Schriftführer Helmut Dreher fasste das vergangene Vereinsjahr zusammen und verlas auch den Kassenbericht für die erkrankte Kassiererin Ramona Blickle. Finanziell gesehen habe man 2017 ein Minus von 3600 Euro zu verkraften, was auf die hohen Ausgaben der Sportplatzpflegearbeiten zurückzuführen sei. Allerdings könne dieser Verlust durch die Einnahmen beim Turnier mehr als kompensiert werden, meinte Sauter, ohne genaue Zahlen nennen zu können, die erst in der nächsten Versammlung veröffentlicht werden sollen, aber durchaus positiv ausfallen würden. Die von Bürgermeister Hans Marquart vorgeschlagene Entlastung konnte einstimmig erteilt werden. Marquart zeigte sich angetan vom Leistungsvermögen des Vereins, dem es gelungen sei, ein erfolgreiches Jahr zu organisieren.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: 2. Vorsitzender: Dieter Blikle (ein Jahr), Spielleiter: Lars Stier (zwei Jahre), stellvertretender Spielleiter: Marco Stier (zwei Jahre). Steffen Rombach löst Bernd Dreher als Jugendleiter ab (zwei Jahre). Kevin Blikle wurde als stellvertretender Jugendleiter ebenso auf zwei Jahre gewählt wie Bernd Dreher als Ausschussmitglied. Wiedergewählt wurden Schriftführer Helmut Dreher und die Ausschussmitglieder Heiko Gentner, Karl Heinz Henschke und Marina Behm. Bei den ausscheidenden aktiven Mitgliedern Bernd Dreher, Martina Behm, Guido Göhner und Frank Meßmer bedankte sich der Vorsitzende für ihre engagierte Vereinsarbeit.

Zu Ehren kamen Dieter Blikle für 20-jährige Vorstandsarbeit und Edgar Sauter, der von Helmut Dreher für 250 Spiele für den SV Egesheim mit der Silbernen Ehrennadel geehrt wurde und darüber hinaus auf eine aktive sportliche Bilanz bei verschiedenen Vereinen zurückblicken kann. Helmut Dreher bekam für 25-jährige Vorstandsarbeit ebenfalls die Silberne Ehrennadel.