SV Bubsheim will Negativserie beenden

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald stehen sich am zweiten Rückrunden-Spieltag der SV Bubsheim und der SV Gosheim gegenüber. Das Heuberg-Derby wird am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Bubsheimer Kirchberg angepfiffen.

Nach einem ordentlichen Start in die Saison ist es zuletzt für den SV Bubsheim nicht mehr rund gelaufen. Der Aufsteiger wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, die vergangenen drei Spiele wurden mit einem Torverhältnis von 6:15 verloren. „Wir hatten in den vergangenen Spielen etwas Pech“, sagt Spielertrainer Paul Ratke und führt beispielhaft an: „Zuletzt in Winzeln wird ein Schuss von uns auf der Torlinie abgewehrt, und kurze Zeit später unterläuft mir nach einem Eckball ein Eigentor.“

Aber der Coach schiebt nicht alles auf das Pech: „Wir kassieren zu viele leichte Gegentore.“ 38 Mal hat es in den bisherigen 14 Spielen bereits im Bubsheimer Tor eingeschlagen. Mit ein Grund dafür sind auch die Probleme des Aufsteigers in der Defensive. Mit Andreas Messmer (Kreuzbandriss) und Matthias Moser (Leistenprobleme) beklagen die Bubsheimer zwei langzeitverletzte Innenverteidiger. Die ebenfalls auf dieser Position eingesetzten Otto Waal (beruflich viel unterwegs) und Moritz Moser (Ausbildung in Walds-

hut-Tiengen) können kaum trainieren. Ratke: „Es sind selten einmal zwei Innenverteidiger im Training. Da ist es schwierig, etwas einzustudieren.“

Im Großen und Ganzen ist man in Bubsheim mit dem Saisonverlauf zufrieden. Ratke schränkt allerdings ein: „Wir haben die drei Spiele gegen die Mitaufsteiger SV Winzeln und SG Deißlingen/Lauffen verloren. Da haben wir uns eigentlich mehr versprochen. Andererseits haben wir in Trossingen 2:1 gewonnen.“ In der Tabelle liegen die Bubsheimer mit 16 Punkten auf dem zehnten Platz. „Wir hatten mal zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, jetzt sind es nur noch vier Zähler“, warnt Ratke, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen.

Nun fiebern seine Spieler dem Derby gegen den SV Gosheim entgegen. Ratke: „Im Hinspiel haben wir in der zweiten Hälfte richtig gut gespielt und 4:1 gewonnen.“ Am Samstag stellt er sich auf ein schweres Spiel ein: „Die Gosheimer haben einen Lauf, auch wenn sie zuletzt gegen den Tabellenführer Seedorf verloren haben. Sie werden sich durch diese Niederlage nicht aus der Bahn werfen lassen.“

„Wir sind die bessere Mannschaft“

Beim SV Gosheim ist man vor der Partie optimistisch. „In einem Derby ist zwar immer alles möglich. Aber ich glaube von der Qualität her, dass wir die bessere Mannschaft sind“, sagt Adem Sari. Der Coach begründet dies mit den seit Wochen guten Leistungen seiner Mannschaft. Vor dem 2:7 vor einer Woche gegen den Spitzenreiter SV Seedorf hatte es fünf Siege in Folge gegeben. Und bei diesen Siegen hatte seine Mannschaft entweder drei oder vier Tore erzielt. Sari: „Auch gegen Seedorf waren wir in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Wenn unsere Spieler begreifen, dass sie diese Niederlage gegen eine starke Mannschaft hinnehmen mussten, dann sollten wir unseren guten Lauf fortsetzen können.“

Das 1:4 aus dem Hinspiel hat der Gosheimer Trainer abgehakt: Sari: „Das war zu Rundenbeginn. Mannschaft und Trainer haben sich noch nicht richtig gekannt. Jetzt ist es anders. Ich sehe, wie die Spieler trainieren. Wir sind in einem guten Zustand. Daher freuen wir uns auf das Spiel gegen Bubsheim. Meine Mannschaft ist sehr motiviert.“