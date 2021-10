SV Bubsheim will kommendes Jubiläum groß feiern

40 Anwesende begrüßte Vorstand Lothar Staiger zur Generalversammlung des Sportvereins Bubsheim für das Vereinsjahr 2020. In seinem Bericht ging er zunächst auf die Geschehnisse des Jahres 2020 ein. Aus sportlicher Sicht blickte er auf eine erfolglose Saison 2019/2020 zurück, in der der Corona bedingte Abbruch der Runde die Mannschaft vor dem Abstieg aus der Bezirksliga rettete. Besser lief es in der Vorrunde der Saison 2020/2021, in der man sich in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren konnte. Diese Spielrunde wurde zunächst unterbrochen und später annulliert.

Darüber hinaus fiel der Heubergwanderpokal im Jahr 2020 coronabedingt aus. Anschließend ging er auf die Jugendarbeit der SG Heuberg ein, welche dank des Einsatzes der Jugendtrainer und Jugendleiter überwiegend gut funktioniert. Im vergangenen Jahr mussten alle geplanten Veranstaltungen ausfallen, sodass lediglich ein Festwochenende mit Abhol- und Lieferservice angeboten wurde. Die Erlöse daraus werden vor allem für die Jugendarbeit und die Instandhaltung des Sportgeländes eingesetzt.

Weitere Themenpunkte des Ausschusses im Jahr 2020 waren die Anschaffung von Akku-Geräten zur Pflege der Außenanlagen, die Terrassenbestuhlung sowie eine Bewässerungsanlage des Hauptspielfeldes. Als vierten Tagesordnungspunkt verlas Nicolas Eschbach laut Pressemitteilung in Vertretung für Schriftführer Ralf Mauthe dessen stichwortartigen Bericht über die überschaubaren Geschehnisse des abgelaufene Vereinsjahrs 2020. Unter Punkt fünf konnte Kassier Michael Sieger der Versammlung seinen Kassenbericht vorstellen. Pandemiebedingt gab es keine größeren Ausgaben, wogegen Zuschüsse für die Investitionen aus dem Jahr 2019 flossen, was zu einem positiven Jahresergebnis führte.

Jugendleiter Edgar Staiger berichtete ebenfalls in kurzer Form vom abgelaufenen Sportjahr, das alle sehr gefordert hat. Leider war vor allem im Jugendbereich auf Grund von Corona fast kein Trainings- und Spielbetrieb möglich. Auch das Jugendturnier musste nach vielen Jahren zum ersten Mal ausfallen. Anschließend übernahm Bürgermeister Thomas Leibinger die Entlastung der Vorstandschaft.

Er lobte das hervorragende Engagement des SVB trotz der Pandemie und der damit verbundenen Auflagen. Leibinger betonte die Bedeutung der Jugendarbeit als Investition in die Zukunft. Nur so sei auch in Zukunft ein Vereinsleben möglich, welches ein Zugewinn für die Allgemeinheit sei. Bei den anstehenden Wahlen wurde Vorstand Lothar Staiger, Schriftführer Ralf Mauthe, Spielausschussvorsitzender Marc Stier sowie die beiden Ausschussmitglieder Markus Knupfer und Andreas Meßmer in ihren Ämtern bestätigt. Der scheidende Kassier Michael Sieger wird zukünftig durch das Duo Carina Simon und Nicolas Eschbach ersetzt.

Zum Abschluss der Versammlung gab Vorstand Lothar Staiger einen Ausblick auf den Rest des laufenden Vereinsjahres sowie das kommende Jahr 2022. Dieses Jahr soll noch ein schwäbisches Wochenende im Sportheim stattfinden. Eine Theatervorstellung mit der Theatergruppe des SV Gosheim dagegen wird es keine geben. Im kommenden Jahr soll dann das 100-jährige Vereinsjubiläum groß gefeiert werden.