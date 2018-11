SV Bubsheim unterliegt dem SV Gosheim 0:1

Der SV Bubsheim hat sich in der Fußball-Bezirksliga im Heuberg-Derby dem SV Gosheim 0:1 geschlagen geben müssen. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Ali Sari in der 17. Minute. Mit diesem Erfolg nahmen die Gosheimer erfolgreich Revanche für die im August erlittene 1:4-Heimniederlage.

Rund 230 Zuschauer verfolgten die Partie auf dem Bubsheimer Kirchberg. Die Platzherren begannen schwungvoll, ohne sich jedoch Chancen herausarbeiten zu können. Nach etwa zehn Minuten fanden die Gosheimer besser in die Partie und waren fortan spielerisch stärker. Die Gäste hatten auch die erste Chance. Sebastian Nann scheiterte in der 14. Minute nach einer schönen Einzelaktion mit seinem Linksschuss an Torhüter Kevin Grepo.

Drei Minuten später verlor der Bubsheimer Kapitän Benjamin Zimmerer in der eigenen Hälfte den Ball an Sebastian Nann. Dieser bediente den freistehenden Ali Sari, der zunächst am Bubsheimer Torhüter scheiterte, doch der Abpraller landete erneut bei Sari und im zweiten Versuch brachte der Mittelfeldspieler den Ball zur 1:0-Führung des SV Gosheim im Tor unter.

In der 21. Minute kamen die Bubsheimer zu ihrem besten Angriff. Nach einem schönen Zusammenspiel auf der rechten Seite zwischen Emre Karadag und Mark Grimm passte dieser zu Daniel Geisel, der in Bedrängnis aus 18 Metern knapp das Tor verfehlte. Mehr war von den Gastgebern in der Offensive lange Zeit nicht zu sehen. Auf der anderen Seite war es Sebastian Nann, der nach einem Rückpass von der Grundlinie von Lukas Peter aus zwölf Metern über das Tor schoss.

Auch in den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste die besseren Chancen. In der 57. Minute wehrte Grepo einen Schuss von Sebastian Nann mit dem Fuß ab, Sekunden später blieb der Busbheimer Torhüter nach einer Verwirrung im Torraum gegen einen Kopfball von Nann erneut Sieger.

In der 62. Minute musste der Bubsheimer Otto Waal nach einem Zusammenprall mit einem Gosheimer Akteur mit einer Platzwunde am Kopf das Spielfeld verlassen. Die Bubsheimer waren danach zwar um den Ausgleich bemüht, doch ihre spielerischen Mittel waren beschränkt. So kamen sie nur noch nach Standardsituationen zu Chancen. In der 66. Minute lenkte der Gosheimer Schlussmann Lukas Stockhammer einen Freistoß von Zimmerer aus 18 Metern mit einer Hand über die Torlatte. In der 86. Minute war Stockhammer bei einem weiteren Freistoß von Stefan Maininger erneut auf dem Posten und wehrte den Ball zur Ecke ab.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit wäre dann fast noch der Ausgleich gefallen. Doch nach einer Freistoßflanke von Grimm landete der Kopfball von Spielertrainer Paul Ratke nur am Innenpfosten. So blieb es beim verdienten 1:0-Sieg der Gosheimer, die damit im 15. Saisonspiel erstmals ohne ein Gegentor den Platz verlassen konnten.

SV Bubsheim: Kevin Grepo, Paul Ratke, Alexander Bytsch, Moritz Moser, Jan Rubner, Benjamin Zimmerer, Mark Grimm, Daniel Geisel (ab 56. Minute Stefan Maininger), Otto Waal (63. Marius Eschbach), Marvin Moser, Emre Karadag. - SV Gosheim: Lukas Stockhammer, David Klemm (74. Samuel Weber), Frank Mayer (90.+4 Simon Schwenk), Daniel Nann, Dominik Hermle, Dominik Klemm, Lukas Peter (90.+3 Patrick Schmeh), Richard Bronner, Moritz Walz, Ali Sari, Sebastian Nann. - Tor: 0:1 (17. Minute) Ali Sari. - Schiedsrichter: Michael Spieß (Wolpertswende). - Zuschauer: 230. - Gelbrote Karte: Moritz Walz (80., Gosheim). - Gelbe Karten: 5/3.