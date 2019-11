SV Bubsheim rettet in der Nachspielzeit noch einen Punkt

Der SV Bubsheim und der SV Renquishausen haben sich am Donnerstagabend in einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald 2:2 getrennt. Die Gastgeber retteten in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Nachdem die Partie mit zehn Minuten Verspätung begonnen hatte, bestimmte Bubsheim im ersten Durchgang gegen die tief stehenden Gäste das Geschehen, hatte dabei Möglichkeiten zum Führungstreffer. Doch beim Torabschluss verrieten die Gastegeber wie schon in der Vergangenheit Schwächen. Pech kam auch noch dazu, als ein Gästeakteur einen Kopfball von Paul Ratke auf der Torlinie abwehren konnte.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SVR mutiger. Dennoch hatte Mark Grimm (50.) zunächst die gute Gelegenheit zum 1:0, die er jedoch vergab. Die Gäste dagegen waren konsequenter, erzielten durch Kapitän Ruben Grießhaber (63.) das 0:1. Wobei dieser Treffer nach Aussagen von Beobachtern abseitsverdächtig war. Nur fünf Minuten später markierte Marvin Moser das 1:1. Trotz des schnellen Ausgleichs hatten die Gastgeber den Faden verloren, gerieten nach einem schnell vorgetragenen Angriff des Aufsteigers durch Marius Butz (75.) erneut in Rückstand. Danach waren die Gäste zunächst einem weiteren Treffer näher als Bubsheim. In der Schlussphase packte die Ratke-Elf die Brechstange aus und erzielten in der ersten Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball durch Daniel Nedelcia das 2:2.

Tore: 0:1 (63.) Ruben Grießhaber, 1:1 (68.) Marvin Moser, 1:2 (75.) Marius Butz, 2:2 (90.+1) Daniel Nedelcia. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Leonhard Bühler (Binsdorf).