SV Bubsheim hofft auf einen Heimsieg

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald kommt es am Sonntag zum Kreisderby SV Bubsheim gegen die SpVgg Trossingen. Der Anpfiff von Oberliga-Schiedsrichter Felix Ehing (Welschingen) auf dem Bubsheimer Kirchberg erfolgt um 15 Uhr.

Für die abstiegsbedrohten Bubsheimer geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. In den beiden bisherigen Spielen in der Frühjahrsrunde gab es zwar ordentliche Ergebnisse, aber zu Punkten reichte es nicht. „Das Spiel gegen Bösingen/Beffendorf spricht wieder mal für sich“, sagt Trainer Paul Ratke zur 4:5-Niederlage. „Wir schießen zwei Eigentore, und drei Treffer von Moritz Moser erkennt der Schiri wegen Abseits nicht an.“ Beim 0:2 vor einer Woche im Tuttlinger Donau-stadion gegen den Tabellenzweiten SC 04 hat er aber eine Leistungssteigerung ausgemacht. Ratke: „Mit der gleichen Einstellung wie in Tuttlingen wäre gegen Bösingen/Beffendorf zumindest ein Punkt für uns möglich gewesen. Wir haben in Tuttlingen gut verteidigt.“

Eine gute Abwehrleistung wird am Sonntag nötig sein, wenn es nicht die sechste Heimniederlage in dieser Saison geben soll. Die SpVgg Trossingen hat nach dem Spitzenreiter SV Seedorf (62 Tore) bisher mit 52 die meisten Treffer erzielt. Mut macht dem Bubsheimer Spielertrainer die bisherige Bilanz gegen die SpVgg Trossingen. In der Bezirksliga ist der SVB gegen die SpVgg noch ungeschlagen. In der Saison 2016/17 gab es in Trossingen einen 1:0-Sieg und daheim ein 4:4. Auch das Hinspiel in der laufenden Saison konnte der Aufsteiger in der Musikstadt mit 2:1 zu seinen Gunsten entscheiden.

Personell sieht es jedoch nicht allzu rosig aus. Neben dem langzeitverletzten Andreas Messmer sind auch Matthias Moser und Jan Rubner verletzt. Und Spielertrainer Ratke muss wahrscheinlich auch passen. Er zog sich am vergangenen Sonntag eine Rippenverletzung zu. Ratke: „Ich hoffe, dass ich spielen kann, werde aber nichts riskieren. Denn es wartet eine englische Woche auf uns. Nach dem Trossinger Spiel geht es am Donnerstag im Pokal nach Denkingen und dann in der Punkterunde nach Zimmern. In diesen Spielen will ich dann fit sein.“ Ionut Matei fehlt wegen einer Rotsperre.

Trossingen ist auswärts stark

Da für den Tabellendritten SpVgg Trossingen bei 13 Punkten Rückstand auf das Führungsduo SV Seedorf und SC 04 Tuttlingen eine Verbesserung kaum mehr möglich ist, wollen die Musikstädter ihre derzeitige Platzierung bis zum Rundenende verteidigen. Da der SV Winzeln bei einem Spiel weniger nur drei Punkte hinter der SpVgg liegt, dürfen sich die Musikstädter keinen Ausrutscher leisten. Die Trossinger, die mit Siegen gegen den SC Wellendingen (3:1) und SV Villingendorf (2:0) in die Frühjahrsrunde gestartet sind und zuletzt dem Tabellenführer SV Seedorf nur knapp 0:1 unterlegen waren, wollen sich in Bubsheim für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren.

Die Mannschaft von Trainer Rosario Vetere hat in der laufenden Saison auswärts mehr Siege erzielt (sechs) als zu Hause (fünf). Verzichten muss der Coach auf den gesperrten Emanuel Alexi. Erfolgreichster Torschütze bei den Trossingern ist Dimitri Stroh mit 15 Treffern.