SV Böttingen will den Reichenbach-Fluch brechen

SV Böttingen gegen FC Rot-Weiß Reichenbach: Dieses „Spiel des Tages“-Derby steigt in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 bereits am zweiten Spieltag. Zuletzt duellierten sich die beiden Teams im Mai 2019 – damals noch in der Kreisliga B. Anpfiff in Böttingen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Insgesamt hat der FC Rot-Weiß Reichenbach die vergangenen fünf Ligabegegnungen gegen den kommenden Gegner allesamt für sich entschieden – im ersten Heimspiel der Saison will Aufsteiger Böttingen dieser Serie ein Ende setzen.

Zum Start in die neue Spielzeit erreichte die Mannschaft von Spielertrainer Sören Müller in der Nachspielzeit ein 2:1 beim TV Wehingen. „An sich denke ich nach der abgeschlossenen Vorbereitung sagen zu können, dass wir stand jetzt gut dabei sind“, schätzt Müller, der ein enges und umkämpftes Derby erwartet, die Frühform seiner Truppe ein. Er selbst spielte in Wehingen 60 Minuten.

Sein Kader benötige zwar teilweise noch Anpassung und die nötige Erfahrung in der neuen Spielklasse, ist in der Breite aber gut aufgestellt. „Die Kadergröße macht sich bezahlt“, muss er die Notwendigkeit nach fünf Ausfällen im 23-Mann-Kader schon früh feststellen. Drei Spieler fehlen längere Zeit, der Konkurrenzkampf ist aber dennoch gegeben. Verstärkt hat sich der SV Böttingen mit Frank Mayer (zuvor SG Gosheim/Wehingen II, Abwehr) und Rückkehrer Florian Frech (TSV Nusplingen, Mittelfeld).

Die Reichenbacher unterlagen zum Auftakt dem ambitionierten BSV Schwenningen daheim mit 1:5. „Das war undankbar und ist nicht wirklich aussagekräftig“, will Böttingens Coach, der den BSV zusammen mit dem SV Wurmlingen und dem SV Tuningen auf den vorderen Plätzen sieht, das Ergebnis nicht falsch einordnen.

Nach der Kreisliga B-Meisterschaft 2018/19 beendete Reichenbach die abgebrochene Kreisliga A-Saison auf Platz neun und sammelte in 17 Partien 22 Punkte.