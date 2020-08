SV Böttingen siegt im Heuberg-Derby

Derbysieg und sechs Punkte aus zwei Spielen: Der SV Böttingen hat sich mit dem optimalen Saisonstart in der Fußball-Kreisliga A 2 zurückgemeldet. Das Heuberg-Derby gegen den FC RW Reichenbach entschied die Elf von Spielertrainer Sören Müller verdient mit 2:0 (0:0) für sich.

Im ersten Durchgang hatte der Aufsteiger bereits Chancen auf die Führung. „Wir haben in der ersten Halbzeit nach zwei, drei guten Aktionen verpasst, uns zu belohnen“, so Müller, der sich im Endeffekt nicht über die ausgelassenen Möglichkeiten ärgern muss – aber: „Das 0:0 zur Pause war unbefriedigend.“ In der 60. Minute ging der SVB in Führung, als Müller nach gutem Anspiel auf den schnellen Michael Auer weiterleitete, der sein Team in Führung brachte. Beim 2:0 kombinierten sich die Böttinger über Außen durch. Auer verpasste die Hereingabe, Ionut Matei stand aber richtig und sorgte für die Vorentscheidung. Müller: „Vom Kämpferischen her bin ich sehr zufrieden.“ Sobald sein Team Tempo ins Spiel brachte und über Außen agierte, habe man den Gegner gefährden können. Mit vier Einwechslungen sorgte der Spielertrainer für frischen Wind in der letzten halben Stunde. Mit mehr Cleverness hätte Böttingen auch „das ein oder andere Tor mehr“ erzielen können, so Müller. Die Gäste aus Reichenbach dagegen plagen Personalprobleme. Trainer Thomas Marquart, der nach dem Spiel von einem verdienten Böttinger Sieg sprach, reaktivierte vor der Partie drei Spieler. Marquart machte seiner Mannschaft trotz der Niederlage für die kämpferische Einstellung ein Kompliment. „Ich bin zuversichtlich, dass nach zwei, drei Wochen der ein oder andere wieder dazustößt.“

SV Böttingen: Leon Teppert, Simon Schwenk, Tobias Häring, Nicolas Weber, Frank Mayer, Florian Frech, Noah Mattes, Sören Müller (60. Simon Frech), Michael Auer (74. Patrick Welte), Michael Speck (73. Julian Huber), Sebastian Preißer (60. Ionut Matei).

FC Rot-Weiß Reichenbach: Simon Kapuscinski, Michel Flad (20. Sebastian Held), Bastian Mayer, Timo Öffinger, Viktor Podgorny, Ersan Kurmus, Dennis Marquart, Peter Podgorny, Mario Walz (15. Alexander Ruks), Lukas Günthner, Tobias Hermle (72. Michael Marquart). - Tore: 1:0 (60.) Michael Auer, 2:0 (74.) Ionut Matei. – Gelbe Karten: 2/4. – Schiedsrichter: Timo Reinhardt.

FC Frittlingen – SG Fridingen I/Mühlheim II 1:0 (1:0). – Tore: 1:0 (35. Fabian Müller). – Gelbe Karten: 2/3. – Schiedsrichter: Raimund Geiger.

SV Kolbingen – SV Seitingen-Oberflacht 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 (35.) und 2:0 (37.) beide Lukas Hipp, 3:0 (64.) Jannik Braun, 3:1 (66.) Mischa Endres, 3:2 (90.) David Maier). – Gelbe Karten: 3/3.

SC 04 Tuttlingen II – SG Durchhausen/Gunningen 3:1 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) Carlos Hehl, 2:0 (57.) Christian Rottler, 3:0 (60.) Carlos Hehl, 3:1 (90.) Kai Hartelt. – Gelbe Karten: 1/3. – Schiedsrichter: Anton Kramer.

SV Tuningen – SV Wurmlingen 0:0. – Die Partie endete torlos. – Gelbe Karten: 1/1. – Schiedsrichter: Peter Hauschel.

FV Fatih Spor Spaichingen – SG Dürbheim/Mahlstetten 2:4 (1:4). – Tore: 0:1 (16.) und 0:2 (24.) beide Fabian Rieger, 0:3 (27.) Robin Kielack, 1:3 (36.) Metin Karaca, 1:4 (37.) Nico Specker, 2:4 (77.) Abdullah Cetinkaya. – Gelbe Karten: 4/2. – Schiedsrichter: Tobias Neumann. – Besondere Vorkommnisse: eine rote (Dürbheim/Mahlstetten) und eine gelb-rote Karte (Spaichingen, beide 43.).

SpVgg Trossingen II – TV Wehingen 1:1 (1:1). – Tore: 0:1 (6.) Marcel Albrecht, 1:1 (16.) Anatol Walter. – Gelbe Karten: 1/3. – SR: Sandro Pinna.