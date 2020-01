Studierende lernen „Kollege Roboter“ kennen

Die Techniker der Gewerblichen Schulen Waldshut und die Studenten der Hochschule Albstadt/Sigmaringen werden in einer praxisintensiven Art und Weise an die Industrie- und Automatisierungstechnik herangeführt. Dass dies weit über ein normales Praktikum hinausgehen kann, zeigte nun die Böttinger SHL AG. Zum wiederholten Mal veranstaltete SHL laut einer Pressemitteilung ein Roboterpraktikum im SHL-Technologie- und Schulungszentrum in Böttingen.

Damit wollte SHL den 15 Teilnehmern der gewerblichen Schule und 28 Teilnehmern der Hochschule die Chance geben, Einblicke in die Praxis und in die Industrie 4.0 zu erhalten, den unterstützenden „Kollegen Roboter“ persönlich zu begegnen und näher kennen zu lernen.

Der Schulungsleiter der Gruppen, Bernhard Rombey, zum Ablauf des Traineeprogramms: „Nach der Einweisung in die Theorie der Robotertechnik standen praktische Übungen und die Programmierung eines kleinen, selbst gestalteten Programms auf dem Stundenplan. Die Techniker und Studenten fanden es toll, das Bedienpanel mal selbst in der Hand zu halten und damit den Roboter live zu bewegen und teilweise zu programmieren.“

Die SHL AG engagiert sich laut Pressemitteilung als Fördermitglied der Technikerschule Balingen, der Hochschule Tuttlingen, des Gymnasiums Gosheim-Wehingen sowie in der Berufsausbildung als Partner der Berufsschule Spaichingen. „Damit, und auch durch eine Ausbildungsquote von über zehn Prozent, unterstreicht das Technologie-Unternehmen den Anspruch, das internationale Wachstum durch die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Fachkräften aus der Region selbst bewältigen zu können.“