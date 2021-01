Stromleitung soll teilweise unterirdisch verlegt werden

Bei der Trassierung der 20 KV-Leitung ist mit den NetzeBW vereinbart worden, die Stromleitung soweit möglich in den Straßenbereich zu verlegen, so dass ein Teilbereich der jetzt bestehenden Freileitung entfallen und abgebaut werden kann. Das hat der Mahlstetter Gemeinderat in seiner Sitzung vor Weihnachten besprochen. Dadurch wird sich eine Änderung in der planerischen Darstellung ergeben, die im weiteren Verfahren berücksichtigt werden soll.

Außerdem standen verschiedene Vergaben und Maßnahmen auf der Tagesordnung. So soll das in die Jahre gekommene Rührwerk im Regenüberlaufbecken „Brunnenhalde“ der ehemaligen Kläranlage ersetzt werden, da es nicht mehr reparabel ist. Dafür entstehen Kosten in Höhe von rund 4 000 Euro, einschließlich Ein- und Ausbau. Zudem soll die Steuerungstechnik im Wasserhochbehälter einschließlich Druckerhöhungsanlage erneuert beziehungsweise teilweise neu installiert werden. Dies sei aktuell umso dringlicher, weil sich die Störungen häufen und dadurch vermehrt Zusatzeinsätze der externen Betriebsführung notwendig werden. Deshalb kam das Gremium überein, die notwendigen Erneuerungen so frühzeitig als möglich vorzunehmen. Dafür werden Aufwendungen in Höhe von rund 45 000 Euro erwartet.