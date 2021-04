Zu einem Brand in einem Industriegebäude in Deilingen ist die Deilinger Feuerwehr am Montagabend um 17.57 Uhr gerufen wurde. Dies berichtet die Feuerwehr Deilingen auf ihrem Facebook-Account.

Nach erster Erkundung hätten die Feuerwehrleute einen brennenden Stromkasten entdeckt, heißt es. Dieser sei noch rechtzeitig gelöscht worden. Nach Abschalten des Stroms sowie der Sicherstellung des Stromkasten konnte die Feuerwehr zügig wieder abrücken.