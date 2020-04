Straßenlaterne durchgeflext

Mit einem Trennschleifer oder etwas ähnlichem hat ein Unbekannter eine Straßenlaterne am Radverbindungsweg von Gosheim nach Wehingen durchgetrennt. Bei der Spurensicherung durch die Polizei war an der Verjüngung des Mastes ein Schnitt erkennbar. Vermutlich fand die Tat am Wochenende oder in der Nacht zum Montag statt, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.