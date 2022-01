Sternsingergottesdienst in Egesheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vorabend zum Festtag „Erscheinung des Herrn“ haben die Sternsinger in Egesheim den Gottesdienst mitgestaltet. In seiner Ansprache machte Pater Amedeus Tarimo auf den glänzenden Stern in allen Augen aufmerksam. Für Zuhause erhielten anschließend alle Besucher von den Sternsingern den Haussegen. Das Motto der diesjährigen Aktion lautete „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“