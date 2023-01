Sternsinger sind in Bubsheim unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in Bubsheim haben sich Kinder, Jugendliche und Familien für die Sternsingeraktion engagiert und mit vereinten Kräften den Segen von Tür zu Tür gebracht. Sie wurden herzlich aufgenommen und konnten sich über einen Spendenbetrag in Höhe von 2043 Euro freuen. „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ Mit dieser Erfahrung blicken alle Beteiligten auf eine erfolgreiche und schöne Sternsingeraktion 2023 in Bubsheim zurück.