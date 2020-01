Sternsinger sammeln 6800 Euro

Fast 70 Kinder haben sich in diesem Jahr an der Sternsingeraktion der Kirchengemeinde Gosheim beteiligt. Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ machten sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitern an fünf Tagen auf den Weg und sammelten dabei stolze 6800 Euro für Kinder, die unter Armut und Not leiden. Beim Gottesdienst am Dreikönigstag zeigte sich Pfarrer Ewald Ginter sehr erfreut über die große Anzahl von Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde, welche bei der Sternsingeraktion 2020 mitgemacht haben, bedankte sich bei ihnen und segnete sie. Ebenso galt sein Dank Heidi Hermle die, mit Unterstützung von Maria Weber und Angela Hermle, seit Wochen diese Aktion vorbereitet hatte.