Sternsinger in Egesheim unterwegs

Dieses Jahr machten sich die Sternsinger in Egesheim wieder auf den Weg und brachten den Segen. Mit großer Begeisterung zogen die zwölf Kinder und Jugendlichen in drei Gruppen schon zur frühen Stunde los und sammelten Spenden in Höhe von etwa 1200 Euro. Die Aktion trug dazu bei, den Kinderschutz und die Kinderrechte zu fördern – in Indonesien und weltweit. Am Vorabend zu Dreikönig fand ein Gottesdienst statt, der von Pater Ankit Chaudhary geleitet wurde. Mit Texten, Impulsen und Gebeten brachten die Sternsinger sich ein.