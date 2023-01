Sternsinger in Deilingen-Delkhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Januar machten sich 29 Kinder und Jugendlichen in Deilingen-Delkhofen auf den Weg zur Sternsinger-Aktion 2023. Aufgeteilt in acht Gruppen, gingen sie von Haus zu Haus, trugen ihre Lieder und Sprüche vor und sammelten eine stolze Summe von rund 6250 Euro für den guten Zweck. Am späten Nachmittag trafen sich die acht Gruppen zum gemeinsamen Abschluss mit Pizzaessen im Pfarrgemeindesaal und ließen den Abend gemütlich ausklingen.