Sternsinger aus Gosheim stellen ihre Botschaft im Gottesdienst vor

Bereits zum zweiten Mal fällt die Sternsingeraktion der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Gosheim coronabedingt aus. Nach langem Überlegen und Abwägen haben sich Maria Weber, die Hauptverantwortliche dieser Aktion und ihre Helferinnen, in Absprache mit Pfarrer Ewald Ginter dazu entschieden, diese auch 2022 ausfallen zu lassen. Zum Schutz der über 40 Kinder und Jugendlichen, die sich jährlich an dieser Sternsingeraktion beteiligen, aber auch zum Schutz der Menschen, die sie in ihren Häusern und Wohnungen besuchen.

Traditionell wird die Sternsingeraktion in Gosheim an mehreren Tagen zwischen dem 26. Dezember und dem 6. Januar durchgeführt. Anstelle derer trug eine Gruppe Sternsinger ihr Sternsingerlied und ihre Botschaft im Gottesdienst am Dreikönigstag vor.

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2022.

Aufkleber mit dem Segensspruch 20*M+C+B*22 zum Anbringen an die Haus- oder Wohnungstür liegen ab Jahresbeginn zum Mitnehmen in der Kirche aus. Eine Sternsingerspende kann in einen Umschlag in den Briefkasten des Pfarramtes eingeworfen werden oder auf das Konto der Kirchenpflege unter dem Stichwort „Sternsinger“ überwiesen werden.