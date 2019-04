Sterne der Blasmusik leuchten in Wehingen

In Wehingen haben am Samstagabend die Sterne der Blasmusik am Egerländerhimmel aufgeleuchtet. Der TV Wehingen hatte zu einem volksmusikalischen Top-Event in der Schlossberghalle eingeladen.

Der Volksmusikfreund hatte in Wehingen tatsächlich „Bock auf Heimat“, denn mit den „Heimathelden“ und den Allgäuer „Ständlesspielern“ konnten sie sich darauf verlassen, dass hier feinste Blasmusik, meist in Egerländer- oder Oberkrainer-Prägung, geboten wurde.

Dazu muss man wissen, dass sich mit dem Wehinger Andy Freundl und dem Obernheimer Musiklehrer Reinhold Helble zwei gefunden haben, die zusammen mit dem Klarinettisten Stefan Müller, dem Akkordeonisten Oli Müller und dem Gitarristen Martin Fuchs eine Formation bilden, die es bestens versteht, das Volksmusikherz in Wallung zu bringen. Am Samstag zog dieses Quintett tatsächlich wieder einmal alle Register seines überdurchschnittlichen Könnens.

Nur Reinhold Helble ist studierter Musiker, alle anderen musizieren aus Spaß an der Freud, aber mit vollem Herzen, wie man an diesem Abend hören konnte. Jeder beherrscht sein Instrument auf überragende Art und Weise und versteht es somit, das Publikum in Wallung zu bringen. Andy Freundl begeistert mit perfekter Triolenzunge seine Fans, und Reinhold Helble fühlt sich auf seinem Bariton in allen Höhenlagen wohl. Drum herum verzieren Stefan und Oli Müller sowie Martin Fuchs die Freundl-Helble-Steilvorlagen. Neuester Gag dabei, das Klo-Alphorn von Andy Freundl, auf dem er das Publikum ins Staunen versetzt. Mit den Heimathelden wird es auf Temperatur gebracht.

Verwöhnmusik fürs Publikum

Zwischenzeitlich haben sich die „Ständlesspieler“ aus dem Allgäu auf der Bühne platziert, und sie stricken weiter am „Egerländer-Kostüm“ mit allseits bekannten ohrwurmträchtigen Titeln. Moderator Christian Kuhn witzelt mit seinem typischen Allgäuer rollenden „R“ zur Erheiterung des Publikums, und Jasmin Freundl und Manfred Hummel gefallen mit ihren „schmusigen“ Titeln aus dem Repertoire der Egerländer. Das Publikum gibt sich dieser schönen Verwöhnmusik hin und schwebt auf „Wolke 7“. Man spürt die glückseligen Momente, die diese Musik auf die Zuhörer überträgt.

Am Ende kommt es noch zu einem gemeinsamen Auftritt aller Akteure. Geballte Volksmusikpower entfaltet sich nochmals und treibt die Stimmung letztlich auf den Höhepunkt. Es ist kurz vor Mitternacht und der „Bock auf Heimat“ hat an diesem schönen Abend seinen letzten Sprung gemacht.