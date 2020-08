Stellplatz ist gefragt

Der Wohnmobilstellplatz am Oberdigisheimer Stausee ist beliebt und füllt sich in den Sommerferien in Süddeutschland zusehends. Zahlreiche Urlauber sind in die Gegend gekommen, um die idyllische Natur auf der Schwäbischen Alb zu genießen. Wer einen Weg nahe der Abzweigung „Geyerbad“ abseits des Sees läuft, entdeckt sogar eine große Schafherde, die gemeinsam mit ein paar Geisböcken grast. Auch viele junge Schafe sind dabei