Statt Überschuss nun 84 350 Euro Verlust

Corona schwächt auch Mahlstetten finanziell: Heike Weißer von der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen hat in ihrem Haushaltszwischenbericht im Gemeinderat gesagt, dass nach aktuellem Stand im Vergleich zur Planung 2020 im Ergebnishaushalt leider eine „erhebliche Verschlechterung“ festgestellt werden müsse. Das Gesamtergebnis verändere sich von einem Überschuss von 28 250 auf einen Verlust von 84 350 Euro. Ursache hierfür sei die Pandemie und die damit geringeren Einnahmen.

Im Rahmen des Finanzausgleichs komme es insbesondere zu wesentlich geringeren Erträgen bei der Einkommenssteuer. Diese haben sich laut Weißer im Vergleich zum Planansatz um 70 700 Euro verschlechtert. Aufgrund der aktuellen Lage würden den Eltern die Kindergartengebühren für April und Mai erlassen, wodurch sich die Erträge um 5600 Euro reduzierten, hingegen die Personal- und Sachaufwendungen unverändert blieben.

Mehraufwendungen in Höhe von 37 700 Euro entstünden vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen. „Hier fallen höhere Ausgaben für den Erwerb von Schutzmaterialien, die Sanierung des Schafstalls sowie die Instandhaltung des Traktors und das Anlegen von neuen Gräbern an“, so Weißer.

Im Finanzhaushaushalt könne ebenfalls eine Verschlechterung festgestellt werden, was insbesondere von den Investitionen wie Kanalsanierung, Sanierung Schafstall und Baugebietserschließung für Wohnen und Gewerbe abhänge. Derzeit liege der Zahlungsmittelbedarf in der Ergebnisrechnung bei 1,02 Millionen Euro. Die Ausgaben für das Baugebiet Öschle verschieben sich laut Pressemitteilung eventuell „zumindest teilweise“ in das kommende Jahr. Eine verlässlichere Aussage dazu sei erst nach den Sommerferien möglich. Der Erlass eines Nachtragsplans und in der Folge die Aufnahme eines Kredits „sind recht wahrscheinlich“. Offen sei, ob dies schon Ende des Jahres oder für 2021 erforderlich werde.

Bürgermeister Helmut Götz wies darauf hin, dass auch im Sinne der Generationengerechtigkeit die Kanalsanierungsarbeiten dringend erforderlich gewesen seien, und gerade der Grunderwerb sowie die Bebauungsplanung für das Gewerbegebiet „Grube“ und das Neubaugebiet „Kleines Öschle“ letztendlich Vorausleistungen für künftige Generationen seien. Dabei sei zu bedenken, dass auch die Straßenanschlüsse, Kanal- und Wasserleitungsanschlüsse und sonstige Versorgungsleitungen sowohl am westlichen Ortsausgang als auch an der innerörtlichen Zufahrt zum Neubaugebiet Vorausleistungen für den zweiten und weiteren Bauabschnitt des Wohnbaugebiets darstellen, die jetzt schon erbracht würden.

Unvorhersehbar sei die vom Landratsamt angeordnete Prüfung für den Hauptsammler bis zur Kläranlage gewesen, ebenso die von dort geforderte Vermessung und Machbarkeitsstudie. Allerdings sei diese auch deswegen sinnvoll, weil viele Schächte durch Bodenerosion, Hangrutschungen und Forstarbeiten gar nicht mehr zugänglich seien oder auffindbar gewesen wären. Nachdem ansonsten sämtliche Mehrausgaben nach Beschlussfassung, zum Teil auch auf Wunsch des Gemeinderats, zustande gekommen seien, war der Finanzbedarf vorhersehbar und auch von Seiten der Verwaltung angekündigt worden, so die Mitteilung.