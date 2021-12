Startschuss zum Glasfasernetz in Wehingen

Auf Grund der Coronapandemie ohne den normalerweise üblichen feierlichen Buzzerdruck als symbolischen Startschuss hat die NetCom BW GmbH am 25. November das Glasfasernetz in der Gemeinde Wehingen in Betrieb genommen, wie die Netcom BW nun in einer Pressemitteilung berichtet. Damit markiere man gleichzeitig das Ende des vor rund eineinhalb Jahren gestarteten Ausbauvorhabens in der Gemeinde.

Begonnen hatte das Projekt laut Mitteilung im Sommer 2020 mit verschiedenen Tiefbauarbeiten. So galt es, einerseits den Ort an das Kernnetz der NetCom BW anzubinden und anderseits Glasfaserleitungen bis zu den Hausanschlüssen im Ort zu verlegen. Verantwortet wurde der Ausbau zum damaligen Zeitpunkt noch von der Gemeinde selbst, die wiederum umfangreich von der Breitbandinitiative Tuttlingen (BBT) unterstützt wurde, und so freute man sich auch hier über den erfolgreichen Abschluss des Projekts.

„Durch das Voranschreiten der Digitalisierung aller Lebensbereiche steigen auch die Anforderungen an die Breitbandinfrastruktur kontinuierlich an“, wird Bürgermeister Gerhard Reichegger in der Pressemitteilung zitiert. „Deswegen ist es umso wichtiger, Netze schon jetzt für die Zukunft zu rüsten. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Wehingen haben wir daher schon jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibenden hier vor Ort auch für alle künftigen Herausforderungen einer digitalen Welt gerüstet sind“, betonte Reich-egger.

Nachdem die tiefbaulichen Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen waren, wurde die neuerrichtete Netz-Infrastruktur an den künftigen Netzbetreiber, die NetCom BW, übergeben. Nach der Überprüfung der Netzdokumentation und deren Einpflegung in die Systeme des Unternehmens machte man sich seitens der EnBW-Tochter daran die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik aufzubauen und zu installieren.

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten konnte das Breitbandnetz schließlich in Betrieb genommen werden. Insgesamt 45 Haushalte haben laut NetCom BW damit eine direkte Glasfaseranbindung erhalten. Von der NetCom BW werden sie dadurch künftig mit Bandbreiten von bis zu 500 Mbit/s versorgt.

Die Gesamtkosten für den Ausbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzes und die parallele Weiterverlegung des Backbone-Netzes des Landkreises Tuttlingen belaufen sich laut Pressemitteilung auf rund 1,3 Millionen Euro, wobei zirka 900 000 Euro von der Gemeinde Wehingen und rund 400 000 Euro vom Landkreis Tuttlingen getragen werden.