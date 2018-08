Staffel-Sieg für Annika Hermle

Der SC Gosheim hat bei den Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon seine Erfolgsserie fortgesetzt. Dieses Mal bescherte Annika Hermle, eine der Jüngsten, sich und dem SC Gosheim einen Meistertitel. Sie gewann mit der Württembergischen Staffel die Goldmedaille.

Das Programm bei den Deutschen Meisterschaften am Arber hatte es in sich: An drei Tagen standen drei Wettkämpfe auf dem Programm. Vom SC Gosheim waren im Bayerischen Wald vier Nachwuchsbiathleten am Start. Am ersten Tag ging es im Sprint gleich zur Sache. Annika Hermle startete furios. Nach null Fehlern im Liegendschießen verpasste sie im Stehend-Anschlag aber drei Scheiben. Dieser Fauxpas kostete ihr trotz starker Laufleistung das Podest. Sie landete auf dem fünften Rang. Celine Mager erging es ähnlich. Mit jeweils drei Fehlern landete sie auf Rang 19. Jari Alber und David Keller waren läuferisch ebenfalls stark unterwegs. Allerdings funktionierte es am Schießstand für sie nicht so recht. Alber kam auf Rang elf und Keller auf Rang 19.

Am zweiten Tag stand der Massenstart auf dem Programm. In diesem Wettkampf sollte es für keinen Gosheimer Athleten gut laufen. Zu viele Fehler am Schießstand und weniger gute Laufleistungen, die sich auf die lange Anfahrt, den Wettkampf vom Vortag und die heißen Temperaturen zurückführen lassen, verhinderten Platzierungen im Vorderfeld. „Das sind Umstände, mit denen junge Athleten erst einmal zurechtkommen müssen“, zeigte Holger Hermle vom SC Gosheim Verständnis. Keller erreichte bei den Jungen Platz 14, Alber kam als 18. ins Ziel. Mager (14.) und Hermle (21.) waren in der weiblichen Konkurrenz ebenfalls nicht ganz vorne zu finden.

Tadelloses Rennen ohne Schießfehler

Das Highlight sollte für Hermle am Abschlusstag mit der Staffel folgen. In einem tadellosen Rennen ohne Schießfehler führte sie die Staffel Württemberg I als Startläuferin auf die Siegesstraße. Ihre Staffelkolleginnen Maike Steck und Julia Tannheimer vom DAV Ulm brachten ebenfalls gute Leistungen, die mit der Goldmedaille belohnt wurden.

Mager lief in der Staffel Württemberg III ein beherztes Rennen und wurde mit dem Team Siebte. Alber und Keller starteten in einer Staffel und wurden Siebte.

Der zweite Teil der Deutschen Meisterschaften findet Mitte September am Arber statt. Dort messen sich die älteren Altersklassen mit den Luft- und Kleinkalibergewehren.