Stabübergabe der besonderen Art: Am Montag hat Bürgermeister Josef Bär nach 36 Jahren in der Gemeindehalle die Verantwortung für die Gemeinde Egesheim an Hans Marquart übergeben. Marquart ist am 10. Juni mit 76,55 Prozent gewählt worden und hat für das neue Amt seine Tätigkeit in der Hechinger Stadtverwaltung aufgegeben. Ein großer Bericht folgt