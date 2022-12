Sportverein Mahlstetten hält Generalversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jüngst hat der SV Mahlstetten zu seiner 103. Generalversammlung ins Sportheim eingeladen. Der Vorstand Sportbetrieb, Dennis Sauter, konnte 42 Anwesende begrüßen. Das vergangene Vereinsjahr war mit einigen Aktivitäten und Events gespickt. In der sportlichen Winterpause wurde von Dezember bis April das Sportheim renoviert. Viele fleißige Hände waren dabei am Werk. Vom 8. bis 10. April wurde ein Eröffnungswochenende im Sportheim gefeiert. Der Besuch am Samstag war so groß, dass das Sportheim zeitenweise aus allen Nähten platzte. Neben dem alljährlichen Hanni-Dilger-Gedächtnisturnier gab es erstmals ein Elfmeterturnier. 17 Gruppen haben teilgenommen und das Turnier war für alle Beteiligten ein voller Erfolg.

Nach zwei Jahren Coronapause gab es wieder das Binokelturnier. Die Mitgliederzahl bleibt nahezu konstant bei 297.

Schriftführer Daniel Aicher ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Zweiter Kassier Kevin Schutzbach legte einen positiven Kassenstand vor. Bernd Aicher berichtete aus dem Jugendbereich, der seit vielen Jahren in der SGM Heuberg integriert ist. Aktuell gibt es in Mahlstetten leider keine Jugendmannschaft, da es an Jugendtrainern mangelt.

Im Aktivenbereich um den neuen Trainer Markus Brugger sind gute Ansätze zu sehen, und man kann zum Teil bereits eine Weiterentwicklung der Mannschaft erkennen, jedoch stimmen die Ergebnisse leider noch nicht. Die zweite Mannschaft wird von Sebastian Wolf und Lukas Villing betreut. Die Klasse mit der ersten Mannschaft soll gehalten werden und mit der zweiten Mannschaft ins Tabellenmittelfeld ziehen.

Bei den Wahlen wurden der Vorstand Sportbetrieb, Dennis Sauter, und der Vorstand Wirtschaftsbetrieb, Thilo Krapf, für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Weiter sind im Amt bestätigt: 2. Kassier Kevin Schutzbach, Jugendleiter Bernd Aicher, 2. Sportheimwart Patrick Specker, Platzkassier Markus Aicher, Beisitzer Hari Aicher und Kassenprüfer Stefan Schutzbach. Neu im Ausschuss sind die Beisitzer Philipp Aicher und Reiner Sieger. Alexander Aicher scheidet als Beisitzer aus. Für den Vorstand Verwaltung wurde kein Nachfolger gefunden. Die Vorstände Sauter und Krapf übernehmen den Posten bis zur nächsten Generalversammlung weiter kommissarisch.

Für 15-jährige Vereinstreue wurde Susanne Schutzbach geehrt. Das Kinderferienprogramm des SVM begeisterte 28 Mädchen und Jungen.