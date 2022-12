Sportverein Mahlstetten feiert tolles Jubiläumsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 101.Generalversammlung des Sportverein Mahlstetten fand in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle in Mahlstetten statt. Der erste Vorsitzende, Abt. Verwaltung Ralf Schutzbach, resümierte ein sehr positiv verlaufendes Jubiläumsjahr. Neben dem Festakt zum 100-jährigen Bestehen war die Ausrichtung des 65. Heuberg-Wanderpokalturniers das Highlight.

Am Pfingstwochenende haben viele Fußballbegeisterte den Weg zum „Heuberger“ nach Mahlstetten gefunden. Schutzbach würdigt alle Helfer und Unterstützer, die zum Gelingen beigetragen haben: „Wir alle können stolz auf uns sein und haben bewiesen, was mit einem großen Zusammenhalt auch in einer kleinen Gemeinde möglich ist.“

Ein weiterer Höhepunkt war der dritte AH-Heubergwanderpokal-Sieg in Folge. Mit einer wiederholt großartigen Mannschaftsleistung der AH konnte der Titel in Böttingen gewonnen werden. Mit einem lauten Auto-Corso zurück in die Heimat und einem rauschenden Fest wurde das Triple gebührend gefeiert.

Schriftführer Daniel Aicher ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Zweiter Kassier Kevin Schutzbach legte einen positiven Kassenstand vor. Bernd Aicher berichtete aus dem Jugendbereich. Trainer der ersten Mannschaft Reiner Sieger informierte aus dem Aktivenbereich: „Der bisherige Saisonverlauf ist eher durchwachsen. Wir haben schon sehr gute Spiele gemacht, aber auch schon miserable Leistungen gezeigt.“

Als Vorstand Wirtschaftsbetrieb wurde Thilo Krapf für den scheidenden Thomas Schutzbach gewählt. Als Vorstand Sportbetrieb löst Dennis Sauter Daniel Specker ab. Weiter übernahm Patrick Specker das Amt des Beisitzers für den scheidenden Matthias Specker. Mario Leukart ist neuer Sportheimwart. Zweiter Kassier Kevin Schutzbach, Jugendleiter Bernd Aicher, die Beisitzer Markus Aicher, Alexander Aicher, Hari Aicher und Kassenprüfer Stefan Schutzbach wurden bestätigt.

Für 25 Jahre Vereinstreue sind Alexander Aicher, Julian Drössel, Patrick Specker, Thomas Dilger, Daniel Specker und Daniel Aicher geehrt worden.

Die Goldene Ehrennadel für 50-jährige Vereinstreue erhielt Franz Aicher. Schutzbach würdigte Aicher für seine 28-jährige aktive Laufbahn als Torwart der ersten Mannschaft und der AH sowie seine jahrzehntelange Arbeit im Jugendbereich. Auch als Trainer der ersten Mannschaft konnte Aicher nach nur einer Saison die Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisliga A führen.

Der Nachsorgeklinik Tannheim erhielt eine Spende in Höhe von 1000 Euro.