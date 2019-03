„Sportfreunde Pfhuser“ machen Promis fit

Die „Sportfreunde Pfhuser“ haben sich am Fasnetsfreitag beim Linsenessen in Wehingen bleibende Verdienste um die körperliche Fitness verschiedener Honoratioren erworben: Bei einem sportlichen Programm maßen sich in drei Gruppen Minister, Bürgermeister, Zunftchefs befreundeter Zünfte und lokale Prominenz. Und weil die Wehinger Zunft sehr gastfreundlich ist, gab es zur Stärkung Linsen, Spätzle und Saitenwürstle.

Doch bevor es zum „Stallertest“ – benannt nach Ehrenzunftmeister Paul Staller, der nicht dabei sein konnte – kam, machten die Mannen vom Zunftrat vor, wie das so geht mit der Fitness. Die Trimm-Dich-Welle der 70er-Jahre stand Pate, und entsprechend war das Outfit: Blaue Polyestertrainingsanzüge und hochattraktive Vokuhila-Frisuren. Zunftmeister Alfred Geisel hatte seine liebe Not mit seinem Team, das sich schwer tat die drei- statt einzeiligen Schlachtrufe zu merken. Nach mehreren Anläufen blieb es dann bei „Mach mit“ – „bleib fit“, korrekt und lautstark mit jedem mal textsicherer.

Ehrenzunftvater Albert Merkt, der „liebe Wolf“, den Forstrat Leo Sprich definitiv nicht in Wehinger Wäldern jagen wird, Reinhold Walz, Anselm Walz und Robert Walz, die drei Polizeibeamten vom Wehinger Revier, Narrenvater Albert Merkt und Narrenmutter Cornelia Hugger, Pfarrer Ewald Ginter, Bürgermeister Gerhard Reichegger, sein Vorgänger und Ehrenbürger Josef Bär, die Spitze der befreundeten Narrenzunft Wilflingen, der Vertreter der Fasnetslandschaft Neckaralb René Schatz und seine Frau Bärbel, Altzunftmeister Ralf Raiser, Manfred Bödrich, Andrea Steiner und andere Gäste begrüßte Geisel mit je einer persönlichen Note.

Gerhard Reichegger – ein begabter Hüftkegler. (Foto: Regina Braungart)

Dazwischen gab es immer wieder einen Witz: Mit größtem Vergnügen begleitete die Gesellschaft in der „Sonne“ die manchmal leicht unter die Gürtellinie rutschenden Zoten. Klar, dass auch Gosheim immer wieder sein Fett weg bekam. So bekam die Gesellschaft erläutert, warum jemand von Gosheim nach Sibirien zieht: Wer einmal in Gosheim gewohnt habe, dem gefalle es überall. Frauen durften bei diesen Witzen nicht empfindlich sein, vor allem nicht, wenn sie blond sind: „Was ist eine joggende Blondine? – Dumm gelaufen.“ Doch zurück zu den Pfhuser-Sportskanonen: dynamisch einlaufend, Purzelbäume schlagend, grazile Turnübungen mit Waage und federleichten Hüpfern zeigend, ließen sie gleich zu Beginn den anwesenden Gästen schwanen, was beim späteren Stallertest auf sie zukommen könnte. Ganz so schlimm war’s doch nicht bei den Geschicklichkeits-, Ausdauer und geistigen Beweglichkeitsübungen. „Hüftkegeln“, Gläser bei gleichzeitigen Fußübungen balancieren oder darüber rätseln, wer die erste deutsche Mannschaft in der Champions League gewesen ist, waren Aufgaben. Sieger war nicht die Kombination aus Politik (Guido Wolf), Narretei (Manuel Schnekenburger) und Geistlichkeit (Pfarrer Ginter), sondern MV-Chefin Andrea Steiner, Gerhard Reichegger und Robert Walz setzten sich auch vor André Schatz, Josef Bär und Irmgard Huber durch.

Die Gäste sorgten dann ihrerseits für gute Unterhaltung: Die Sprungschnäpse philosophierten über das Wandern („Mach du vu mir aus wa du wit, übern ganze Haiberg lauf i it.“) und reimten sich mit Lokalkolorit durch das Programm (Guido Wolf und Robert Walz), ehe Hädi Moosbrucker seine Gitarre auspackte und seine sangesfreudigen, aber nun krampf-, muskelkater- und zipperleingeplagten Fitness-Kameraden zum Singen animierte.