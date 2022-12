Spende an „Freunde der Behinderten“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 21. November, übergab Dr. med. Dent Schanz aus Gosheim einen Scheck über 1400 Euro an Miriam Vogt, 1. Vorsitzende der Gosheimer Freunde der Behinderten, und an Martina Zisterer, Schriftführerin. Dieser beträchtliche Betrag ist in der Zahnarztpraxis Schanz beim Sammeln des Zahnaltgoldes zusammen gekommen, und diese Summe möchte Dr. Schanz an die Gosheimer Freunde der Behinderten spenden. Der Verein nimmt die Spende dankend entgegen, um auch weiterhin die Lebenshilfe Tuttlingen und das St. Agnes in Spaichingen mit Projekten unterstützen zu können.