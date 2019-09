Spatenstich für die „Lembergresidenz“

Am Dienstag hat Gosheims Bürgermeister André Kielack eine große Anzahl von Gästen zum Spatenstich für das Großprojekt „Lembergresidenz“ begrüßen können. In zentraler Lage entstehen in der Ortsmitte von Gosheim insgesamt 18 barrierefreie Wohnungen, die den Senioren die Möglichkeit geben sollen, im Herzen von Gosheim zu wohnen.

Mit dem Spatenstich beginnen nun zeitnah die Arbeiten für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von zirka 4,5 Millionen Euro. Im Mai 2021 soll laut Bauzeitplan die Maßnahme fertig sein. Interessierte Bürger können sich bereits jetzt bei der Gemeinde auf eine Interessentenliste setzen lassen.

Bürgermeister und somit auch Bauherr André Kielack wünschte in seiner kurzen Ansprache einen guten Bauablauf, etwas Glück mit der Witterung und vor allen Dingen eine verletzungsfreie Baustelle. „Zusammen mit dem Gemeinderat bin ich überzeugt, dass die Lembergresidenz unseren Ortskern aufwerten wird und eine tolle Heimat für viele Gosheimerinnen und Gosheimer werden wird.“

Mit diesen Worten beendete Bürgermeister Kielack den offiziellen Teil des Spatenstichs und lud alle Anwesenden auf ein Gläschen Sekt und Brezeln ein.