Spaß im Bad Kap

Beim Ferienprogramm der Gemeinde Deilingen haben die Kinder jüngst viel Spaß im Badkap in Albstadt gehabt.

Eine Gruppe Kinder aus Deilingen hatte sich mit Bürgermeister Albin Ragg mit seinen Mitarbeiterinnen Ramona Grimm und Brigitte Meboldt in Privatautos auf den Weg in das Badkap in Albstadt gemacht. An diesem Tag hatten sie Glück mit dem Wetter. Es war sonnig und auch einigermaßen warm, so dass die Kinder sich meist im Außenbereich austoben konnten.

Die Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren hatten ein Riesenspaß und viel Aktion, vor allem beim Rutschen in den verschiedenen Rutschen. Am Beliebtesten war die Wildwasserrutsche. Auch das Wellenbad bereitete den Kindern sichtlich viel Freude. Nach einer Schwimmeinheit im Außenpool ging es sofort mit Frisbee spielen auf der Liegewiese weiter.

So verging die Zeit wie meistens im Hallenbad oder Freibad viel zu schnell und um 17.30 Uhr fuhr man vollzählig und ohne Blessuren gemeinsam nach Deilingen zurück.