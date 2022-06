Sozialverband VdK Ortsverband Wehingen traf sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. Juni fand im neuen Sportheim in Wehingen die Mitgliederversammlung des VdK Ortsverbandes Wehingen statt.

Bei der gut besuchten Versammlung konnte die Vorsitzende Cornelia Hugger neben dem Wehinger Schultes Gerhard Reichegger auch die Kreisvorsitzende Maria Streicher begrüßen. Die Vorsitzende gab mit Freude bekannt, dass in diesem Jahr mehrere Aktivitäten geplant sind, wie etwa ein Ausflug am 22. Juli, der an den Bodensee führt. Ein Highlight der Versammlung war wieder der Kassenbericht der „Kasseuse“ Irmgard Huber, der nicht nur informativ, sondern wie immer äußerst unterhaltsam war.

13 Mitglieder durften für 10-jährige und 1 Mitglied für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Im Anschluss an die Versammlung berichtete Sr. Rosalie vom Hospiz am Dreifaltigkeitsberg Spaichingen sehr eindrucksvoll über das Hospiz. Allen war anzumerken, dass sie sehr beeindruckt von dieser Einrichtung und vor allem der Tätigkeit von Sr. Rosalie, allen Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen waren. Im Advent 2021 hatte unser Ortsverband den Erlös der Weihnachtsbretleaktion dem Hospiz gespendet. Wir waren und alle einig, dass diese Spende an den richtigen Platz gekommen ist.