Sonne macht Wehinger Ortsmitte zur Verkaufsmeile

Schöner geht`s nicht! Zumindest, was das Wetter angeht, haben die Organisatoren von „Heuberg aktiv“ mit Dieter Volz an der Spitze am Sonntag wieder einen terminlichen Volltreffer gelandet. Das Himmelsgestirn holte noch einmal die letzte Kraft aus sich heraus und ließ Veranstalter und Besucher kräftig ins Schwitzen kommen. Kein Wunder also, dass die Besucher in Scharen in die Wehinger Ortsmitte pilgerten, um beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Schnäppchen zu machen.

Anziehungsmagnet war aber wie in jedem Jahr der große Flohmarkt mit über 130 Anbietern. Obwohl auf zehn Uhr terminiert, waren schon um 8 Uhr die ersten Schnäppchenspäher auszumachen, um eventuell aus dem umfangreichen Angebot kleine Kostbarkeiten zu ergattern. Unter ihnen der Obernheimer Josef Linder, der den ganzen Tag durch den Wehinger Ortskern schlenderte, um mit geschultem Auge und einer Eselsgeduld, gepaart mit einem taktischen Verhandlungsgeschick, seine Objekte der Begierde zu ergattern.

Zwischenzeitlich läuteten die Glocken von St. Ulrich, um die Gläubigen zum sonntäglichen Gottesdienst zu bitten. Um 10 Uhr öffneten die Geschäfte im Zentrum, die sich Synergieeffekte vom Massenansturm erhofften. Zumindest über den Publikumsverkehr dürften sie zufrieden gewesen sein. Die Narrenzunft hatte alle Hände voll zu tun und landete mit der Thüringer Rostbratwurst einen kulinarischen Volltreffer. Die AH des TV Wehingen hatte Kuchen im Angebot und die Gastronomiebetriebe konnten sich über mangelnde Umsätze nicht beklagen. Auch der VDK war wieder mit einem reich bestückten „Geschirrstand“ vertreten.

Neu am verkaufsoffenen Sonntag war das Traktorentreffen der Traktorenfreunde Wehingen, die sich auf dem Gelände der Schlossbergschule einen herrlichen Festplatz herausgesucht hatten. Stolz präsentierten sie ihre Oldtimer, die zwar PS-mäßig nicht mit den Gosheimer US-Schlitten konkurrieren konnten, dafür aber mit sonorem Töfftöff und blank-geputzten Motorblöcken die Herzen der Besitzer höher schlagen ließen. Natürlich zeigten sich die Traktorenfreunde auch als freundliche Gastgeber. Jeder Traktorfahrer durfte ein kleines Vesper, versteckt in einer Vesperdose, entgegennehmen – und nicht zuletzt lieferte die Seniorenkapelle des Musikvereins Wehingen unter der Leitung von Andy Freundl blasmusikalische Häppchen gratis dazu.

Alles in allem also ein wunderbarer Tag für alle Beteiligten.