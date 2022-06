Sommerfest der Gosheimer Freunde der Behinderten

Das Sommerfest mit den Behinderten der Lebenshilfe Tuttlingen am 3. Juni konnte endlich wieder durchstarten. Zwei Jahre konnte dieser Event wegen Corona nicht stattfinden. Dieses Mal in neuer Umgebung. Vor der Jurahalle in Gosheim wurde das große Zelt der Narrenzunft Gosheim am Vorabend aufgestellt. Hintergedanke war, dass die Behinderten die rollstuhlgerechte Toilette in der Jurahalle benutzen konnten.

So ging es morgens um 9 Uhr mit der Begrüßung im Festzelt los. Etwa 260 der behinderten Freunde waren gekommen. DJ Jürgen Fröschlin konnte mit seiner Musik schon die ersten Tanzwütigen in seinen Bann ziehen. Die Feuerwehr Gosheim stand schon mit ihren Feuerwehrautos bereit, um die ersten Touren rund um Gosheim zu drehen, natürlich mit Blaulicht und Martinshorn, und auch die Drehleiter war parat, um in luftigen Höhen einen Ausblick zu genießen. Auch das Spritzen mit dem Feuerwehrschlauch war wie immer eine große Attraktion.

Karin Boy aus Aldingen zeigte den Behinderten, was sich aus Luftballons alles basteln lässt, was für viel Begeisterung sorgte. Während des gesamten Festes hatten die Behinderten Gelegenheit, ein Trikot vom SC Freiburg mit Original-Unterschrift von Christian Günter zu gewinnen. Ein Glas gefüllt mit Nudeln musste auf den Inhalt geschätzt werden. Die glückliche Gewinnerin war zum Schluss Karin Müller.