Sommerbiathon beim SC Gosheim

Am Biathlonzentrum in Gosheim ist am Wochenende viel geboten. Am Samstag beginnt um 13.30 Uhr ein Wettkampf der Generationen. Ehemalige und aktuelle Biathleten aus Gosheim und ihre Weggefährten aus anderen Vereinen messen sich im Wettstreit.

Am Sonntag richtet der Skiclub Gosheim dann seinen Sommerbiathlon aus, der in diesem Jahr wieder als Bia-Duathlon – Mountainbike-Fahren, Laufen und Schießen – ausgetragen wird, mit dem RWS-Schießen der Schüler. Die nachwuchselite aus Baden-Württemberg wird in Gosheim am Start erwartet.

Die Startzeiten: 10.20 Uhr: RWS-Schießen (Schüler), 11.15 Uhr: Biathlonserie KK und laserklasse, 11.45 Uhr: Schnupperklassen, 12.30 Uhr: Aktive Schüler, 13.30 Uhr: Jugend- und Juniorenklassen.