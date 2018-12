Mit einem rundum gelungenen Weihnachtskonzert haben der Musikverein Böttingen und seine Gastkapelle, der Musikverein Mahlstetten, den Zuschauern in der fast bis zum letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle einen harmonischen Ausklang des Vereinsjahres präsentiert.

„Gleich nach unserer 150-Jahr-Feier im Jahr 2014 war dies wohl das intensivste Jahr des Böttinger Musikvereins, seit ich Vorsitzender bin“, resümierte Markus Grimm nach dem Konzert. Bei der nachhaltigen Probenarbeit insbesondere vor dem Weihnachtskonzert und bei den insgesamt 25 Terminen, die in diesem Jahr im Veranstaltungskalender standen, waren die Musikerinnen und Musiker sowie besonderes auch Dirigent Frank Vögtle stark gefordert.

Unter Leitung Vögtles bereitete am Konzertabend vergangenen Samstag schon die Jugendkapelle mit den Stücken „Checkpoint“, „Driving Test“ und „Trumpet Rock“ die Zuhörer auf das hohe Niveau des Konzerts vor. Dem Wunsch nach einer Zugabe kam die Jugend mit „Funky Town“ nach.

Staunen und Träumen

Ebenfalls dirigiert von Frank Vögtle übernahmen die Aktiven mit „So schön ist Blasmusik“ ihren Part und brachten damit auch gleich ihr Motto des Abends zum Ausdruck.In „Alpine Inspirations“ gelang der Kapelle die Beschreibung der vielfältigen Schönheit der Bergwelt auf musikalische Art. Voller Metaphern steckte „Ross Roy“, ehe die junge Solistin Jasmin Fehrenbach mit ihrem Alt-Saxophon in der gefühlvollen Ballade „Fantasy in Blue“ die Gäste gleichzeitig zum Staunen und Träumen brachte.

Nach einem Abstecher in die Klassik („The Second Walz“) wollten sich die Böttinger Musiker eigentlich in „Abel Tasman“ traditionell mit einem Marsch verabschieden, doch ohne zwei Zugaben ließen sie die Zuhörer nicht von der Bühne. So leiteten Willy Grimm (Flügelhorn) und Josef Grimm (Tenorhorn) „Von Freund zu Freund“ ein, und danach erklang der „Herzog-Albrecht-Marsch“.

Majestätisch wirkte die herrliche Fanfare des Beginns der Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ der Mahlstettener Kapelle unter Leitung von Markus Klaiber. Danach gelang es der Gastkapelle, Fritz Neuböcks „Tanz mit dem Teufel“ mit viel Dramaturgie lebendig zu inszenieren. Mit Fritz Koflers „Alm“ sorgten Klaiber und seine Musiker für Entspannung und mit der „Festmusik der Stadt Wien“ für einen feierlichen Rahmen.

Das Stück „Polka und Finale“ aus der Oper „Die verkaufte Braut“ entwickelte sich insbesondere durch den fulminanten und in Tempo und Intensität sich heftig steigernden und nicht mehr enden wollenden Abschluss zu einem Volltreffer. Auch die Mahlstetter durften die Bühne ohne zwei Zugaben nicht verlassen.