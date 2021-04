So läuft das Testen beim DRK Gosheim ab

Immer montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr bietet die DRK Bereitschaft Gosheim in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gosheim kostenlose Corona-Schnelltests an. Aber wie läuft so eine Testung ab? Die DRK Ortsgruppe schildert die Abläufe.

„Oft warten die ersten Personen, die sich testen lassen wollen, schon vor der Teststation im Café am Roten Platz“, sagt Ulla Wildmann, Vorsitzende der Bereitschaft und Organisatorin der Teststation. Es seien pro Abend 40 bis 60 Tests.

Bevor getestet werden kann, müssen die persönlichen Daten aufgenommen werden. Diese werden anonymisiert und so hat jeder Test im weiteren Verlauf nur noch eine Nummer, die bei positivem Befund wieder einer Person zugeordnet werden kann.

Profis am Werk

Am Testplatz warten die Profis der Bereitschaft. Denn nur geschultes Personal testet. Nach einer Aufklärung über den Ablauf wird dabei ein Teststäbchen in die Nase geführt und ein Abstrich genommen.

„Ein wenig unangenehm ist es schon“, berichtet ein Getesteter. „Am Ende war es aber eigentlich gar nicht so schlimm und die Leute vom DRK haben dies sehr behutsam gemacht. Angst braucht man nicht zu haben.“ Nach dem Test müssen die Getesteten 15 Minuten vor der Teststation auf ihr Ergebnis warten.

Nur wenige positive Tests

Nur sehr wenige positive Tests mussten bislang an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Die Helfer des DRK holen die betroffene Person dann möglichst ohne Aufsehen in das Testzentrum, beraten sie über die weiteren Schritte und geben entsprechende Informationen an die Hand.

Die Testaktivitäten ruhen in dieser Zeit, denn es muss nicht nur die komplette Schutzausrüstung getauscht werden, sondern auch desinfiziert werden.

So geht vom Testzentrum keine Infektionsgefahr aus. „Wir arbeiten unter strengen hygienischen Anforderungen und übererfüllen diese sogar an manchen Stellen. Die meisten Helfer des Testzentrums haben zudem bereits eine Corona-Erstimpfung erhalten.“