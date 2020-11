So funktioniert das neue Ratsinformationssystem in Wehingen

Von Schwäbische Zeitung

Als Kind ist die Kinderärztin ihre engste Vertrauensperson. Nicht die Eltern. Sie haben ein Alkoholproblem. Aber die instabilen Verhältnisse in der Familie sind nicht die einzigen Sorgen, die Gianina Maissen umtreibt. Gianina ist im falschen Körper geboren, fühlt sich schon sehr früh als Frau und nicht als Mann. Sie ist transsexuell. Und hat mit gerade einmal 21 Jahren schon viel erlebt. Ihr Weg hat sie nach Tuttlingen geführt.

In schnellen Schritten läuft Gianina Maissen am Tuttlinger Donauufer entlang – so, als sei sie froh, ...