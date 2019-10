Skizunft Böttingen sucht Bilder zum Lift

Der Lift auf der „Buawies“ wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum möchte die Skizunft Böttingen aufgreifen und plant eine Veranstaltung im Januar oder Februar. Was genau dann über die Bühne geht, das hänge auch von der Schneelage ab.

Seit einem halben Jahrhundert kann in Böttingen Ski gefahren werden. Seit Beginn war der Lift auch weit über die Grenzen hinaus bekannt und erfreut sich bis heute hoher Beliebtheit. Generationen von Skibegeisterten konnten und können bis beute das Skifahren in Böttingen erlernen oder wedeln gekonnt den Hang hinunter. Auch die Bewirtung und der Spass neben der Piste kamen nie zu kurz.

Aus diesem Grund bittet die Skizunft Böttingen die Bevölkerung des Landkreises, in ihren alten Fotoalben nachzuschauen, ob sich dort Bilder vom Skilift befinden. Von ersten Versuchen auf den Brettern, von der Hangfasnet, vom Schlittenfahren, von Skikursen, von Skirennen, von Festen, von Arbeitsdiensten ... Selbstverständlich bekommt jeder seine Bilder nach der Digitalisierung wieder zurück. Auch per Mail nimmt die Skizunft diese Bilder gerne an.