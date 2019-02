Skikurse für Jung und Alt bei der Skischule Gosheim

Am vergangenen Wochenende hat sich den Eltern und Zuschauern am Skilift in Gosheim wieder ein kunterbuntes Treiben geboten: 110 Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren hatten gemeinsam wieder einmal viel Spaß im Schnee, denn die Skischule des SC Gosheim bot mit einem 25-köpfigen Team zum wiederholten Male Skikurs für alle Leistungsgruppen.

Bereits die Kleinsten werden bei der Gosheimer Skischule behutsam und auf spielerische Art und Weise ans Skifahren herangeführt. Voller Stolz fuhren sie am Ende des Kurstags ihren wartenden Eltern entgegen. Wurde dann das „Kurven“ und „Bremsen“ einmal sicher beherrscht, wartete bereits die nächste Herausforderung: das Liften. So kamen auch die Älteren bei besten Pistenbedingungen und zumindest am Samstag bei strahlendem Sonnenschein voll auf ihre Kosten.

Insgesamt sind die Verantwortlichen der Gosheimer Skischule äußerst zufrieden mit der diesjährigen Skisaison, denn seit langem waren die Schneeverhältnisse nicht mehr so sicher wie in diesem Winter.

Bereits Mitte Januar konnte schon der erste planmäßige Kinderskikurs der Saison am hauseigenen Hang für über 100 Kinder angeboten werden. Für Kinder und Jugendliche, die ihre Ski bereits sicher beherrschen, konnte im Januar die erste Tagesskiausfahrt nach Waldau im Schwarzwald angeboten werden.

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche kommen beim Skiclub Gosheim auf ihre Kosten – auch für Erwachsene wird einiges geboten. Im nordischen Bereich konnte bereits ein dreitägiger Kurs angeboten werden. Egal ob Skating oder die klassische Technik, für jeden war etwas dabei. Auch ein Erwachsenenkurs der Sparte Alpin am Gosheimer Skilift für Anfänger und Fortgeschrittene fand bereits statt. Zwölf Teilnehmer genossen bei Flutlicht an drei Abendterminen die bestens präparierte Piste.

Wer nun bei diesen winterlichen Bedingungen noch nicht genug vom Skisport hat, der kann sich über die Homepage des Skiclubs (www.scgosheim.de) über die noch ausstehenden Angebote in dieser Saison informieren: Schon am kommenden Wochenende findet eine Skifreizeit nach Tschagguns im Montafon statt. Ende Februar folgt die erstmals angebotene Skiausfahrt mit Skikurs für Erwachsene an den Feldberg und gegen Ende des Winters, am 9. März, ist nochmals eine Kindertagesausfahrt nach Waldau geplant. Bei anhaltend guter Schneelage und ausreichend Nachfrage wird gegebenenfalls ein weiterer Langlaufkurs angeboten.