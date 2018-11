Skiclub verzeichnet eine Rekordbeteiligung bei den sportlichen Leistungsabzeichen

Leistung macht Spaß – besonders wenn man mit seinen Fähigkeiten etwas erreichen kann: Das zeigte sich bei der Vergabe der Sport- und Nordic-Walking- mit Lauftreffabzeichen beim Skiclub Wehingen. Die Verantwortlichen sprachen von einer Rekordbeteiligung. Bürgermeister Gerhard Reichegger freute sich, dass diese Sportgruppe so viel Zulauf hat, und auch einige Jugendliche neu hinzukamen. Er dankte den ehrenamtlichen Trainern, vor allem Hubert Romankewicz und Armin Bleass, die die Sportler begleiten.

24 Sportler haben das Deutsche Sportabzeichen absolviert, davon acht Einsteiger und davon fünf Jugendliche. Bürgermeister Gerhard Reichegger händigte 13 goldene Ehrenzeichen, sieben Mal Silber und vier Mal Bronze mit Urkunden an die Sportler aus. Dabei gab es Spitzenreiter. So hatte Karlheinz Emele bereits 39 mal das Sportabzeichen gemacht, Armin Bleass 38, Gunther Hielscher 33 und Paul Mayer 31 mal.

Von einer „Erfolgsstory“ der 38 aktiven Walker in der Nordic-Walking-Lauftreffgruppe berichtete Armin Bleass. Auch diese wurde mit elf Neulingen aufgestockt. „Das Miteinander tut jedem von uns gut, denn jeder geht danach glücklich mit roten Backen nach Hause“, erinnerte der Trainer. In einer kurzen Statistik nannte er die Aktivitäten:

41 mal wurde gewalkt, der kälteste Tag war Montag, 26. Februar 2018, mit minus 12 Grad und der wärmste am 30. Juli mit plus 31,8 Grad. Mit dem Abbau von 23 048 Kalorien wurde eine Strecke von 287,3 Kilometer bei Gesamt Höhenmeter von 4481 erreicht. Der älteste Teilnehmer der Gruppe ist Paul Mayer mit 79 Jahren und der jüngste Marlon-Elias Weiß mit sieben Jahren. Das Laufabzeichen für zwei Stunden (zwei Stunden gehen ohne stehen) wurde an 39 Sportler vergeben. 15 Personen erhielten das Abzeichen für eine Stunde Nordic-Walking. Dazu konnten noch fünf Laufabzeichen für zwei Stunden „Laufen‘“ ausgehändigt werden.

Die Prüflinge

Das Sportabzeichen erhielten:. Ingrid Bauser Gold (5x), Peter Bleass Gold (7x), Armin Bleass Gold (38x), Andrea Bleass Gold (11x), Elke Domscheit Silber (9x), Karlheinz Emele Gold (39x), Ute Gätschmann Gold (20x), Uwe Haering Silber (3x), Hafen Bernd Gold (6x), Gunther Hielscher Gold (33x), Marko Maier Silber (1x), Sara Elisabeth Maier Silber (1x), Martin Mair Gold (17x), Elke Manier Gold (11x), Paul Mayer Bronze (31x), Hubert Romankewicz Gold (10x), Franziska Romankewicz Silber (6x), Diana Maria Thomas Silber (1x), Hugo Weber Gold (5x), Christian Weiß Bronze (1x) Gertrud Weiß Bonze (1x) Ralf Weiß Gold (1x), Elena Wolter Bronze (1x) und Elias Wolter Silber (1x).

Nordic Waking Abzeichen zwei Stunden: Armin Bleass, Andrea Bleass, Peter Bleass, Uwe Häring, Roland Bauser, Ingrid Bauser, Hubert Romankewicz, Franziska Romankewicz, Doris Schrenk, Waltraud Hermle, Elke Domscheit, Joachim Weber, Anton Weiss, Gerdy Weiss, Ralf Weiss, Marlon-Elias Weiss, Carmen Domscheit, Willi Volz, Sylvia Volz, Brigitte Kaupp, Hans-Jörg Kaupp, Sandra Rees, Petra Widmann, Withold Jendrusch, Eva Jendrusch, Berni Hermle, Paul Mayer, Elke Winz-Palunbo, Bernd Hafen, Christian Weiss, Andreas Weber, Karin Putz, Susanne Hussal, Ruth Haker, Dorle Albrecht, Sonia Klumpp, Christine Streicher, Hildegard Koscher und Mechthilde Neumann.

Nordic-Walking eine Stunde: Emma Kugler, Inge Emele, Karl-Heinz Emele, Giovanna Sassu,Valeria Sassu, Luciano Sassu, Carmen Bresciu, Ines Fischer, Luana, Silke Mayer, Maria Sassu, Valentina Sassu, Veronika Catone, Pepe Catone und Hugo Weber.

Laufabzeichen zwei Stunden: Ulrike Dressler, Ursula Köhler, Christa Lang, Armin Bleass und Andrea Bleass.